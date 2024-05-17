В Северной Осетии на майских праздниках отдохнули почти 67 тысяч туристов

Северную Осетию на майские праздники посетили почти 67 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.

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Больше всего гостей оказалось из Москвы, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Ставрополья. Отметились даже туристы из Приморья, судя по данным сотовых операторов. В этом году относительно года прошлого туристов в республике стало на 5,19% больше. Сергей Меняйло отметил, что прогнозы по туристическому потоку на праздники были как раз около 60 тысяч человек.

Самый популярный маршрут – «Три ущелья»: Куртатинское, Кармадонское, Даргавс. На маршруте можно увидеть святилища, Аланский мужской монастырь, памятники древней культуры, а также арт-объекты. Дигорское ущелье также пользуется повышенным вниманием.

Во всех туристических местах доступны самые разнообразные развлечения: катание на лошадях, квадроциклах, качелях над обрывом, мастер-классы по выпечке осетинских пирогов, плетению национального платка, гончарному и кузнечному делу. Остановиться на ночь и комфортно отдохнуть тоже есть где.