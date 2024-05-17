В Дагестане планируют развивать туризм, связанный с исламскими традициями

Для привлечения потенциальных путешественников власти республики хотят организовать различные маркетинговые кампании.

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Об этом представители дагестанской делегации говорили в ходе Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum 2024» в столице Татарстана.

Эмин Мерданов, министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана, рассказал об уникальном туристическом потенциале региона, популярных направлениях, самобытной культуре и народных промыслах.

Чиновник также упомянул о важных проектах, реализуемых в республике, сообщили в пресс-службе регионального Минтуризма.

Уточняется, что халяльный туризм предоставляет мусульманам возможность отдыхать в соответствии с нормами ислама.

Туристы, как правило, размещаются в отелях, где им предлагают только безалкогольные напитки.

Вся еда соответствует стандарту халяль, инфраструктура отдыха оснащена раздельными для мужчин и женщин зонами отдыха - бассейнами, спа-салонами, пляжами.

Ранее сообщалось, что турпоезд «Жемчужина Кавказа» покажет туристам красоты Дагестана.