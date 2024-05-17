Пригодные для туризма земли назвал Росреестр

Специалисты приморского филиала Росреестра выявили четыре земельных участка, которые пригодны для создания туристических объектов в регионе, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как рассказали в ведомстве, участки расположены в Хасанском районе и в Большом Камне. Среди них маяк Назимова в Хасанском округе, а также пляж Нептун, Ханган и Вальтон, мысы Лифляндский и Ильмовый в Большом Камне.

«Наш регион обладает туристской привлекательностью и вполне может привлечь инвесторов разного уровня», – отметил руководитель Управления Росреестра Александр Корнев, добавив, что в задачи ведомства входит формирования подобных участков.

Отметим, что данная работа введется в рамках ведомственного проекта «Земля для туризма», который реализуется с 2022 года. Информацию о таких участках можно найти на Публичной кадастровой карте.