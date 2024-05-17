Россияне начали активно готовиться к летним приключениям

Что касается внутреннего туризма, граждане России в числе приоритетных направлений выбирают Владивосток, Сахалин, Камчатку, Байкал, Калининград, Волгоград и Мурманск.

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Многие авиаперевозчики уже сегодня могут чётко сказать, что свой летний отпуск большинство россиян планируют заранее. Подтверждение тому – значительное увеличение бронирования билетов на самолеты.

Так, «Аэрофлот» отмечает рост проданных билетов на 39 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В S7 рассказали о росте числа бронирований на 30 %.

Аналитики отмечают: бронирование авиарейсов происходит, как правило, за несколько месяцев до вылета.

Данный тренд заметен не только среди крупных авиакомпаний, но и в онлайн-сервисах по бронированию туров и авиабилетов.

По словам Наталии Кувшиновой, сенатора Совета Федерации от Алтайского края, в последнее время заметно возрос спрос на отдых внутри России.

Люди хотят увидеть красивую природу своей страны и ближе познакомиться с ее историей. Об этом политик рассказала в интервью «Парламентской газете».

Ранее сообщалось, что популярный европейский курорт снижает лимит на размещение туристов.