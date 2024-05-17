Внутренний туризм выйдет на новый уровень

Глава Росимущества Вадим Яковенко доложил пример-министру Михаилу Мишустину о развитии туристических кластеров, а также об инвестировании в один из курортов порядка 35 миллиардов рублей. Мишустин отметил, что в введении агентства находятся значительные ресурсы, которые необходимо использовать, помогая, в том числе, и региональным органам. Эксперты рассказали URA.RU, что для совершенствования туристической отрасли важно внести изменения в законодательство и банковскую систему

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Кроме инвестиционных вложений, Росимущество предало для развития курорта Лаго-Наки в Республике Адыгея 1,5 тыс. гектар. Предполагается, что после всех вложений круглогодичное посещение около 500 тысяч туристов. Что позволит значительно увеличить доход и вложения в соответствии с задачами, поставленными президентом.

«Те ресурсы, те активы, которые необходимы федеральным органам исполнительной власти, региональным органам для осуществления своих полномочий, да и для государственных унитарных и муниципальных предприятий разного вида, форм собственности. Качество использования этих активов напрямую влияет на доходы бюджета…», — рассказал Мишустин

Парламентарии сейчас уделяют особое внимание улучшению инфраструктуры легализации существующих мест размещения и отдыха туристов. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму Татьяна Лобач. Она напомнила, что законопроект в этой части уже принят в первом чтении.

«Гостиницы, кемпинги, глемпинг, модульные отели — к ним должны предъявляться единые требования. Наша задача сейчас эти требования доразработать и определить понятийный аппарат: что мы имеем ввиду, скажем так, под этими средствами размещения. Нам с коллегами необходимо легализовать существующие средства размещения, которые уже существуют в регионах. Пака законопроект принят только в первом чтении», — прокомментировала Лобач.

Необходимо продумать и финансовую составляющую, поделилась политик, поскольку перелет, даже на Дальний Восток или другие отдаленные от центральной части территории в пределах страны, для многодетной семьи выйдет в «круглую сумму».

«Если мы говорим о популяризации внутреннего туризма, нужно думать и его доступности для наших граждан в первую очередь», — прокомментировала парламентарий.

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«Почему не едут на дальний восток, там тоже очень интересные места, заповедные зоны, реки. Необходимо уменьшить стоимость транспортной составляющей. Мы же смогли организовать субсидированные перелеты на Камчатку и тем самым снизить стоимость билетов. Там сейчас он в среднем 20 25. Угу. Вот надо идти по этому пути. То же самое касается и железнодорожного транспорта. Я уверена, многие бы поехали, посмотрели, но вот, наверное, цена все-таки отталкивает. Если это многодетная семья, путешествие, значит, как-то надо сделать льготы тоже. Это же детей тоже всех провести, а это приличная сумма денег», — рассказала о планах комитета Госдумы Лобач.

Также она отметила о необходимости введения кодекса туриста для иностранных граждан, где будут прописаны традиции и ценности государства, чтобы приезжающие с уважением относились к культуре России.

«Сейчас этот должно происходить на уровне туроператоров, они должны рассказывать о стране, в которой работать с гордостью и уважением, а в дальнейшем такая инициатива тоже будет предложена», — заключила представитель Госдумы.

Для развития иностранного туриста в первую очередь необходимо продумать банковскую систему. В этом уверен Президент РСТ, руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, директор компании «Алеан» Илья Уманский.

«Знаете, нам непривычно уже расплачиваться кэшем, поэтому, собственно, как и иностранным гостям. Конечно, карта туриста — это такой проект, который сейчас реализуется, который должен дать возможность иностранному туристу оформить карту мир дистанционно. Прибывая в страну положить деньги на счет этой карты и уже спокойно ей пользоваться по всей территории России», — поделился эксперт

Представитель туристической отрасли отметил и то, что нашего государства большой потенциал, который еще предстоит реализовать.