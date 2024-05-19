МЧС ожидает, что в 2024 году задекларируют не менее 3 тыс. пляжей

МЧС России контролирует вопросы безопасности на пляжах и в зонах отдыха, по ожиданиям ведомства, в 2024 году их будет задекларировано не менее 3 тыс. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

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"Четвертый год для работы пляжей, необходимо их декларировать. В прошлом году нами было задекларировано более 3 тыс. пляжей, в этом году ожидаем не меньше. Собственниками и арендаторами должен быть выполнен ряд мероприятий по обеспечению безопасности отдыхающих", - сказал он.

В частности, по словам Куренкова, проверяется наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них подготовленных спасателей.

"Обязательным является обозначение границы заплыва в местах купания, наличие акта водолазного обследования дна пляжа и отсутствие пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств", - добавил министр.

В пресс-службе МЧС отметили, что перед купальным сезоном водолазы обследуют акватории в пределах пляжей и мест массового отдыха граждан у воды. Ежедневно сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам выходят в рейды для контроля безопасности на водных объектах, предупреждают происшествия на акваториях. Особое внимание уделяют детской безопасности.