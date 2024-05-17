Ростех ожидает сокращения иностранных самолетов в авиакомпаниях РФ с 2030 года

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" ожидает заметного сокращения иностранных самолетов в парках российских авиакомпаний с 2030 года. Такое мнение выразил гендиректор корпорации Сергей Чемезов в интервью изданию РБК.

© РИА Новости

"Я думаю, что с 2030 года начнется заметное убытие иностранных самолетов из российских авиакомпаний, поскольку возможностей ремонтировать уже особо не будет. Поэтому нам нужно будет произвести к этому моменту достаточное количество различных летательных аппаратов. Это прежде всего, конечно, МС-21, Superjet 100, Ту-214, Ил-114, Ил-96. Эти гражданские самолеты должны обеспечить все наши авиакомпании", - сказал он.

Несколько месяцев назад Ростех сообщил о переносе сроков поставок самолетов SSJ New на 2026 год и МС-21 на 2025 год. В "Аэрофлоте" такую корректировку сроков тогда называли не критичной.

Тогда гендиректор авиакомпании Сергей Александровский заявил, что вскоре группа планирует подписать второй твердый контракт с Ростехом на поставку российских самолетов. В 2023 году стороны подписали рамочное соглашение на поставку в общей сложности 339 самолетов (SJ-100, МС-21 и Ту-214), твердый контракт оформлен на 52 из них.

В интервью РБК Чемезов отметил, что недавно стороны подписали твердый контракт на поставку 11 самолетов Ту-214.