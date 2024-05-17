До конца года будет изменена процедура присуждения звезд отелям

Процедуру присуждения звезд отелям планируется изменить до конца 2024 года. Это должно исключить ситуации, когда у агрегаторов оказывается недостоверная информация о наличии звезд у отеля, а посетитель получает не тот уровень сервиса, на который рассчитывал, рассказал "Российской газете" руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник на международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".

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Назарий Викторович, в конце марта министр экономического развития Максим Решетников говорил о необходимости проверить звездность отелей, и, возможно, внести изменения в процедуру классификации. Что уже сделано в этом направлении?

Назарий Скрыпник: Да, Максим Геннадьевич на коллегии Росаккредитации подчеркнул, что это одна из важных для нас задач. Сейчас ведется работа над реестром коллективных средств размещения, он существенно перерабатывается.

Что планируется в нем изменить?

Назарий Скрыпник: Мы делаем много для того, чтобы если у отеля есть три звезды, и в нашем реестре три звезды, то, зайдя на любой агрегатор, вы увидели бы то же самое. Агрегаторы говорят, что они сталкиваются с ситуациями, когда отель прошел классификацию на три звезды, но к ним при заполнении попадает информация, что у отеля четыре звезды. Люди приезжают в такую ожидаемую "четверку", а оказывается в "тройке". Мы будем давать мастер-данные для агрегаторов, чтобы таких ситуаций не возникало. Еще нам важно, чтобы сама процедура присуждения звезд отелям была объективной, прозрачной. Поэтому будут введены подтверждения того, что эксперт реально выезжал, когда отель изучал, будет прикладываться видеозапись к заключению о том, какое количество звезд присвоено отелю, будут дополнительные проверки. Будут повышены требования к тем экспертам, которые принимают решения о количестве звезд в отелях, повышены требования к их образованию, опыту, появится персональная ответственность эксперта.

Когда эти изменения будут введены?

Назарий Скрыпник: Сейчас идет большая работа, подготовлены изменения на уровне федеральных законов, постановлений правительства. Думаю, до конца года многие вопросы найдут свои ответы. Документы, которыми вводятся изменения, уже подготовлены. Сами изменения обсуждались на комитете Государственной Думы. Сейчас Минэкономразвития готовится к их внесению. Постановление правительства проходит стадию общественного обсуждения.

Агрегаторы будут обязаны использовать достоверные данные об отелях из реестра?

Назарий Скрыпник: Агрегаторам это выгодно. Агрегатор уже сегодня несет ответственность перед потребителем за предоставление недостоверной или неполной информации. Поэтому он заинтересован в получении достоверной информации об отелях, которую можно будет получить из реестра. Использовать реестр могут многие. Это и агрегаторы, мы уже говорили. И органы власти, чтобы анализировать информацию об отелях. И туристы. Можно просто посмотреть на вывеску отеля и проверить, есть ли он в реестре, какое количество звезд у него. К примеру, у отеля звезды указаны, а в реестре его нет. Легко понять, что отель работает без соответствующего разрешения.

Почему так важно донести эту информацию для тех, кто бронирует отели?

Назарий Скрыпник: Это вопрос ожиданий. Отель каждой категории соответствует определенным критериям. В реестре будет видно, какие удобства у этого отеля, к примеру, что многодетные семьи могут объединять номера, есть бассейн, или предоставление услуг по системе Halal Friendly.

А если отель не соответствует все же заявленным критериям? Посетитель может пожаловаться?

Назарий Скрыпник: Чуть позже мы создадим удобную возможность обратиться к нам с жалобой на отель, если посетителя что-то не устроило. Я имею ввиду жалобы, связанные с требованиями классификации.

Может ли посетитель пожаловаться на то, что отель не соответствует тому уровню звезд, который имеет?

Назарий Скрыпник: Да, но любой уровень звезд складывается из критериев: количества полотенец, наличия банкомата, Wi-Fi, окна в номере. Множество критериев. И если турист приехал, обнаружил, что как раз критериям звездности отель не соответствует, сообщил нам об этом, то мы направляем жалобу классификатору, который присуждал звезды отелю. Если нет, к примеру, нужного количества полотенец, просим подтвердить, что все соответствовало критериям на момент его проверки экспертом. Если нет бассейна, выясняем, как могло получиться, что эксперт зафиксировал его наличие.

А могут быть и жалобы основаниям для пересмотра категории отеля? Может ли он лишиться звезд, если какие-то нарушения с его стороны подтвердятся?