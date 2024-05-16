В Екатеринбурге строят грандиозные планы по привлечению туристов

Администрация Екатеринбурга стремится увеличить туристический поток до 2,5 миллионов человек к 2030 году. Заместитель мэра Сергей Плахотин также отмечает, что планируется удвоить количество молодых туристов.

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Средний возраст туриста в Екатеринбурге составляет 40 лет, и 65% посетителей приезжают по делам или на мероприятия. Туристы проводят в городе в среднем три дня, а их дневной чек составляет 9 тысяч рублей. Плахотин подчёркивает нерегулярность туристического потока с большими пиками и спадами.

40% опрошенных туристов рассматривают Екатеринбург как город для постоянного проживания, а 80% считают его привлекательным для жизни и работы. 96,4% респондентов находят город привлекательным для туризма.

Мэр Алексей Орлов отмечает, что цель Екатеринбурга — удвоить вклад туризма в ВВП России до 5% к 2030 году. Город обладает ресурсами для достижения этой цели.

В 2023 году Екатеринбург посетили более 1,7 миллиона туристов, а в 2022 году — 1,4 миллиона. Ожидается, что в этом году столица Урала примет рекордное количество гостей, согласно информации администрации города.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что туристы побежали из Турции из-за невыносимой жары.