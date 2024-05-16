Отдых в Краснодарском крае подорожал на 15%

Краснодарский край ежегодно посещает 16 миллионов туристов, заявил НСН Дмитрий Горин.

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Стоимость отдыха на курортах Краснодарского края выросла на 10-15%, рассказал НСН вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Российские туристы забронировали на июнь на 57% больше зарубежных отелей и апартаментов, чем в июне 2023 года. Отмечается, что число бронирований россиянами апартаментов и отелей внутри страны выросло на 10% по сравнению с прошлым годом. Горин заявил, что в Краснодарском крае наблюдается дефицит гостиниц определенного класса.

«Турцию в течение года посещает шесть-семь миллионов российских туристов, Краснодарский край посещает 16 миллионов туристов в год. Места на побережье Краснодарского края есть, тут вопрос цены. Мы фиксируем повышение цен как на зарубежных направлениях, так и на внутренних. Средний рост цен – 10-15%, а на дефицитные гостиницы «пять звезд» - на 30% и более. Основной вопрос – дефицит определенных гостиниц в Краснодарском крае», - сказал собеседник НСН.

По его словам, доля путешествий на собственном автомобиле по России составляется 50-60%.