Калининград попал в десятку популярных российских городов для отдыха компаниями в мае 2024 года
Калининград попал в десятку популярных городов для отдыха компаниями в мае 2024 года. Об этом сообщили аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».
В среднем в регион приезжают на 4 ночи. Снять жильё в области можно примерно за 4,5 тыс. рублей.
В топ-10 городов попали:
- Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5320 р. / 4 ночи;
- Сочи, Краснодарский край ― 5215 р. / 4 ночи;
- Москва, Московская область ― 5334 р. /3 ночи;
- Казань, Татарстан ― 5948 р. / 3 ночи;
- Калининград, Калининградская область ― 4515 р. /4 ночи;
- Кисловодск, Ставропольский край ― 4924 р. / 4 ночи;
- Анапа, Краснодарский край ―3912 р. / 4 ночи;
- Краснодар, Краснодарский край ― 3625 р. / 2 ночи;
- Геленджик, Краснодарский край ― 5494 р. / 5 ночей;
- Пятигорск, Ставропольский край ― 4043 р. / 4 ночи.
Калининград попал в топ-10 городов, которые привлекают туристов с питомцами.