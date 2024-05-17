Калининград попал в десятку популярных российских городов для отдыха компаниями в мае

Калининград попал в десятку популярных городов для отдыха компаниями в мае 2024 года. Об этом сообщили аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».

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В среднем в регион приезжают на 4 ночи. Снять жильё в области можно примерно за 4,5 тыс. рублей.

В топ-10 городов попали:

Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5320 р. / 4 ночи;

Сочи, Краснодарский край ― 5215 р. / 4 ночи;

Москва, Московская область ― 5334 р. /3 ночи;

Казань, Татарстан ― 5948 р. / 3 ночи;

Калининград, Калининградская область ― 4515 р. /4 ночи;

Кисловодск, Ставропольский край ― 4924 р. / 4 ночи;

Анапа, Краснодарский край ―3912 р. / 4 ночи;

Краснодар, Краснодарский край ― 3625 р. / 2 ночи;

Геленджик, Краснодарский край ― 5494 р. / 5 ночей;

Пятигорск, Ставропольский край ― 4043 р. / 4 ночи.

Калининград попал в топ-10 городов, которые привлекают туристов с питомцами.