Цены на билеты «Аэрофлота» привлекли внимание ФАС

В центре внимания Федеральной антимонопольной службы оказался «Аэрофлот». Представители регулятора считают, что ценообразование, которое использует перевозчик, недостаточно прозрачное, а стоимость перелетов высока. Глава ФАС Максим Шаскольский напомнил, что против российской авиакомпании S7 уже возбудили дело, а другим перевозчикам направили письма о необходимости «уточнить порядок» формирования цен и сделать билеты на внутренних рейсах доступными для всех категорий граждан.

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В пятницу с руководством «Аэрофлота» запланированы переговоры о принципах ценообразования.

По данным Росстата, средняя цена полета на тысячу километров по России поднялась с 6455 руб. в январе до 7344 в марте текущего года. Авиакомпании аргументируют это дорогим обслуживанием и ремонтом самолетов, а еще серьезным снижением уровня субсидий с 2022 года. На цены косвенно влияет и курс доллара – закупать запчасти приходится за иностранную валюту.

В городах, удаленных от столицы, стоимость билетов на курортных направлениях, например в Сочи, действительно высока. Место на самом дешевом тарифе «Аэрофлота» на прямом рейсе из Омска 9 июня обойдется в 35 800 руб., из Екатеринбурга отправиться на отдых в тот же день можно за 20 886 руб., а из Челябинска 10-го числа – за 31 510 руб. Долететь до Адлера получится дешевле, если выбрать рейсы с пересадками. Как правило, их цена ниже на 10–15 тыс., но тогда дорога займет весь день вместо 4–5 часов.

Ранее TourDom.ru писал, что против S7 возбудили дело за использование динамического ценообразования. ФАС мотивировала это тем, что места в самолете в рамках одного тарифа предлагались по разной цене, которая не зависела от состава услуг на борту и других факторов.