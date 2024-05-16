Маршрут на выходные — Ярославль: что посмотреть, где жить и где есть

Именно здесь появились первые в России драматический театр и частный музей. В честь этого города назван кратер на планете Венера. Даниэль Дефо упоминает город во второй части романа «Робинзон Крузо». А еще здесь ежегодно проводится перепись соловьев. Речь, конечно же, про Ярославль! Пора узнать о столице Золотого кольца больше.

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Что посмотреть

Стрелка

По легенде, во время охоты в районе слияния двух рек — Волги и Которосли — на Ярослава Мудрого напала медведица. Зверя князь легко одолел и на радостях велел заложить там город. Так был основан Ярославль, а косолапый мишка стал его символом. В 2010 году в честь тысячелетнего юбилея города на том самом месте, где состоялась битва Ярослава Мудрого с медведицей, создали Стрелку — прогулочную зону с зелеными аллеями и светомузыкальными фонтанами.

Храмы

Спасо-Преображенский монастырь, основанный в XII-XIII веках, часто по ошибке называют ярославским Кремлем. Все из-за мощных белокаменных стен, которыми обнесена территория. Здесь сохранилось много соборов, а в одном из пределов было найдено легендарное «Слово о полку Игореве». От настоящего же Кремля стен не осталось, лишь несколько церквей и башен. Также обязательны к просмотру зеленоглавые храмовые комплексы Иоанна Златоуста в Коровниках и церковь Иоанна Предтечи. Последняя, кстати, изображена на тысячерублевой купюре.

Набережная

Волжская набережная двухуровневая. Нижний открывает вид на Волгу, верхний — на местную архитектуру: на каждом шагу затейливые старинные усадьбы и церкви. Вот розовый особняк XIX века, принадлежавший купцу Кузнецову, в котором теперь разместился Музей Ярославля. А то нарядное здание с кокошниками и полуколоннами — бывшая глазная лечебница. Еще один любопытный дом — Музей «Музыка и время». Это первый частный музей в России, где собрана коллекция необычных музыкальных инструментов.

Необычные музеи

В Музей Эйнштейна идем за оптическими иллюзиями и опытами с электричеством. В планетарии любуемся кристаллообразным куполом, по которому рассыпались 7500 звезд. А в шоу-макете «Золотое кольцо» смотрим, как в миниатюрном Иванове бегают невесты в белых платьях, в крошечном Ярославле вокруг комплекса «Арена-2000» толпятся фанаты, а в зимней мини-Костроме народ катается на лыжах.

Детская железная дорога

Первая детская железная дорога в Ярославле была открыта еще в 1946 году. Открытие современной ЯДЖД протяженностью около 6 км, на которой есть 5 остановочных пунктов, датируется уже 1970 годом. Только представьте: проводники, машинисты и смотрители — всем управляют дети! Перед поездкой на миниатюрном поезде с 4 пассажирскими вагонами можно наведаться в местный музей. В первом зале воссоздан интерьер железнодорожного вокзала XIX века, во втором — вагона XX века, а в третьем — кабины машиниста.

Волковский театр

Прийти сюда стоит хотя бы потому, что это первый русский драматический театр в стране. Он был основан в 1750 году по задумке купеческого сына Федора Волкова. Поначалу пьесы ставились в кожевенном амбаре, и только спустя год появилось специальное здание — «театральная хоромина». В наши дни помимо спектаклей в театре можно увидеть и мир закулисья, отправившись на экскурсию в сопровождении актеров. Они проведут гостей и за сцену, и в гримерки, и в производственные цеха, и даже в подвал.

Культурное пространство Textil

Сначала здесь была ярославская Большая мануфактура, основанная в конце XVIII века и переименованная в фабрику «Красный перекоп» в 1922 году. Завод до сих пор работает, а на месте бывшего хлопкового склада теперь находится креативный кластер Textil. Цель проекта — показать жителям города и туристам, что индустриальное пространство может быть интересным для всех. На экскурсиях можно увидеть, как жили рабочие в казармах, заглянуть в харчевую лавку — самый старый продуктовый магазин в городе — и узнать, как зал паровых машин превратился в столовую, а столовая — в музей.

Где остановиться

«Купцовъ дом»

Мини-отель стилизован под купеческую усадьбу. Кованая мебель с полосатыми подушками, ажурные скатерти на круглых столиках, торшеры с тканевыми абажурами — камерная обстановка не спорит с центральным расположением гостиницы, в которой всегда царит тихая и умиротворенная атмосфера.

«Иоанн Васильевич»

Номера в бутик-отеле оформлены по мотивам фильмов, которые снимались в Ярославле и области. Гости могут остановиться в хоромах Иоанна Васильевича, а также в квартирах Шпака и подруги Афони. В других номерах вспоминаем киноленты «12 стульев», «Кин-Дза-Дза», «Есенин» и «Невероятные приключения итальянцев в России».

Бутик-отель княгини Ухтомской

Отель находится в восстановленном особняке XIX века, принадлежавшем княгине из древнего рода Ухтомских. Несложно догадаться, что в интерьерах местами воссоздана роскошь тех времен: здесь и фрески на стенах, и лепнина на потолках. На сайте отеля значится, что это энергетически сильное место: якобы рядом много веков назад находилось старославянское святилище, на месте которого потом построили храм, где случались чудеса исцеления.

Где поесть

«Багет, паштет и желтый плед»

Название заведения говорит само за себя. В меню под хэштегом #ешьпаштет собраны довольно любопытные разновидности этого блюда: орехово-грибной, гусиный с вареньем «малина-свит-чили», кроличий с сальсой из печеного перца, из палтуса и семги. Также в ресторан идут за мидиями — в сливочном соусе, белом вине либо под соусом том-ям.

«Сказка. Еда и вино»

Борщ с говяжьей грудинкой и гренками или уха с лососем и судаком. Гусь с яблоками или перепелка с булгуром и вешенками. А на десерт — морковный торт или медовик с мороженым. Традиционные русские рецепты здесь интерпретированы на современный лад. То же самое касается и завтраков: как вам гречневая каша с песто и пармезаном или оладья с кремом и кленовым сиропом?

«Ванильное небо»

Что ели ярославцы 100 лет назад? Какими были купеческие обеды и дворянские приемы в конце XIX – начале XX века? На эти вопросы отвечает раздел меню «Трапеза по-ярославски», разработанный совместно с Ярославским архитектурно-художественным музеем-заповедником. Здесь представлены и щи суточные, и тельное из щуки, и котлета из лося, и курник.