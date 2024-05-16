На выставке «Россия» расскажут о туризме в Карачаево-Черкесии

На международной выставке-форуме «Россия» 17 мая отметят День туризма Карачаево-Черкесии. Для посетителей подготовили викторины с призами и мастер-классы по национальным танцам и войлоковалянию.

«В Москве на международной выставке-форуме «Россия» 17 мая состоится презентационная программа, посвященная туристическому потенциалу Карачаево-Черкесской Республики в пространстве «Почувствуй Россию», организованному по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», — сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

На стенде состоится презентация национальных туристических маршрутов региона. Посетители также смогут принять участие в различных викторинах с призами, мастер-классах по национальным танцам и по изготовлению войлочных изделий из шерсти.

«Кроме того, гости стенда смогут попробовать продукцию, приготовленную в Карачаево-Черкесии, в том числе горный травяной чай с диким медом и балхам, изготовленный из смолы хвойных деревьев, топленого масла и меда. Украсит программу вечера выступление профессиональных артистов ансамбля народного танца Kavkaz Dance», — отметили в пресс-службе.

Время работы площадки — с 16:00 до 22:00. Вход свободный.

О выставке

Международная выставка-форум «Россия», открывшаяся на ВДНХ 4 ноября прошлого года, призвана продемонстрировать важнейшие достижения страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции на ней представляют все российские регионы. Первоначально планировалось, что выставка проработает до 12 апреля, позже было принято решение о ее продлении до 8 июля.