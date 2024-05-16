Туристы уже год ждут круизов от туроператора «Волга-Лайн»

Турагент, забронировавшая круиз у туроператора «Волга-Лайн» еще год назад, боится, что поездка у ее клиентов не состоится и в 2024-м. Менеджер на связь не выходит, рабочий телефон компании не обслуживается, а адрес офиса вообще не указан на сайте.

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“3-дневный круиз по маршруту Москва – Мышкин – Москва для группы клиентов заказала на май 2023-го, но из-за поломки теплохода его сначала перенесли на август”, - рассказала турагент редакции TourDom.ru.

Оплата, 160 тыс. руб., была внесена полностью.

Далее круиз снова перенесли, но уже на следующий сезон навигации. Теперь он должен состояться 31 мая 2024-го на теплоходе «Александр Свирский» с Северного речного вокзала в Тверь.

«Из-за увеличения группы образовалась доплата, и мы обратились к туроператору. В марте менеджер отвечал, а в апреле связь с ним пропала, – говорит турагент. – Выяснилось, что рабочий телефон туроператора не доступен, компания переехала, а адрес нового офиса не указан на сайте».

Судя по отзывам в соцсетях и по созданному в Телеграме чату, пострадавших клиентов у «Волга-Лайн» в этом году тоже достаточно, как и в 2023-м.

«Мы оплатили еще осенью половину стоимости круиза. С нами должны были связаться в апреле, чтобы выставить счет на вторую часть. Но нам никто не позвонил, телефоны туроператора не отвечают. Не знаю, что делать», – пишет Ольга.

Турагенты предполагают, что запланированные круизы снова могут не состояться.

«У “Волга-Лайн” три теплохода. На Южном речном вокзале нам сказали, что один из них – “Башкортостан” – не вышел 14 мая на первый запланированный в сезоне маршрут. Боюсь, что и другие теплоходы не выйдут на линию».

Как сообщила редакции Екатерина, турагент, бронировавшая круиз у туроператора в прошлом году и не получившая деньги обратно, она с коллегами обращалась в прокуратуру, в полицию, подавала коллективный иск в суд.

«Суд выиграла, но “Волга-Лайн” так и не сделал нам возврат. В результате вернула своим клиентам стоимость тура за счет собственных средств. Посчитала, что это мой косяк: я не проверила контрагента».

Между тем туроператор продолжает продавать круизы. На сайте представлено несколько маршрутов по Волге на трех теплоходах.

Один из турагентов рассказал, что недавно попробовал забронировать круиз.

«Оставил на сайте свой контакт, со мной связался молодой человек».

Менеджер выслал договор и счет.

«Договор теперь агентский. Компания “Парус” выступает как турагентство, туроператор – “Речные круизы”, у которого денег нет, – сообщил собеседник редакции. – В результате если круиз не состоится, туристы не смогут вернуть оплату».

В реестре туроператоров ООО «Речные круизы» находится под номером РТО 024083, размер финансового обеспечения 500 тыс. руб., его предоставила страховая компания «Гайде».

Редакция направила запрос гендиректору «Волга-Лайн», в настоящий момент ответ пока не поступил.