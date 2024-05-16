Открытие аэропорта Элисты может увеличить турпоток в Калмыкию в два раза

Запуск регулярных авиарейсов между Москвой и Элистой компаниями Red Wings и "Аэрофлот" позволит увеличить турпоток в Калмыкию в два раза по сравнению с 2023 годом, когда республику посетили 120 тыс. туристов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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"Опрошенные туроператоры приветствуют открытие рейсов в Калмыкию - добираться туда железнодорожным транспортом неудобно и с пересадками. Открытие аэропорта может увеличить турпоток в Калмыкию в два раза, по сравнению с 2023 годом, когда Калмыкию посетили 120 тыс. туристов", - говорится в сообщении.

Red Wings будет летать из Жуковского с 28 мая дважды в неделю по вторникам и субботам, стоимость билетов - от 5,8 тыс. рублей в одну сторону. "Аэрофлот" запускает собственные рейсы с 16 июня из Шереметьево три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям, стоимость билетов - от 7 тыс. рублей в одну сторону. Таким образом, в Элисту будет выполняться 20 рейсов в месяц.

По мнению гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, о массовом туризме речи нет, причина этого - сезонность. "Наиболее благоприятная погода для путешествия в Калмыкию осенью и весной, когда нет сильной жары. Туристов могут заинтересовать поездки на фестиваль тюльпанов в апреле: именно в этом месяце в республике расцветают тюльпановые степи", - считают в Национальном туроператоре АЛЕАН.

Туроператор "Мастерская путешествий" отправил посмотреть на цветущие тюльпаны около 400 человек этой весной, еще один заезд планируется в начале июня. Далее активные программы возобновятся только осенью.

Уточняется, что любителей природы в республике привлекают "Тропа сайгака" в заповеднике "Черные земли", розовые озера, "Верблюжий остров", бердвотчинг на озере Маныч-Гудило. Калмыкия интересна путешественникам и возможностью погрузиться в новую культуру - посетить буддийские храмы, узнать больше о быте кочевников.

Аэропорт Элисты стал первым аэропортом, который возобновит работу в условиях СВО. Ограничения на работу аэропорта сняты с 3 мая. В 2022 году было принято решение о временном закрытии 12 аэропортов на юге и в центральной части России. Ограничения на полеты продолжают действовать в ЮФО для аэропортов Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Симферополя.