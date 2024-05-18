В Кировской области открыли летний туристический сезон

Сегодня в Кирове состоялась торжественная церемония открытия летнего туристического сезона.

© РИА Новости

Основной площадкой стала одна из самых старинных и красивых улиц Кирова - Спасская.

Старт летнего туристического сезона открывает большую череду мероприятий 650-летия Кирова, которое отмечается в этом году.

Губернатор Кировской области Александр Соколов поставил задачу наполнить юбилей города множеством ярких событий. Он должен стать началом масштабных изменений в регионе на многие годы вперед.

"Нам важно, чтобы Киров ассоциировался с богатейшими традициями России, огромным историческим и культурным наследием, с комфортом, ухоженностью и гостеприимством", - подчеркнул Александр Соколов.

На сегодняшнем празднике от имени главы региона гостей приветствовал первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Он отметил, что в этом году пешеходная улица Спасская интегрирована в важное событие - областному центру 650 лет.

"Киров меняется, меняется регион, и это преображение будет происходить на протяжении всего юбилейного года. Улица Спасская в этом году тоже отмечает юбилей - ей 240 лет, она стала брендом нашего региона", - сказал Дмитрий Курдюмов.

Сегодня на пешеходной Спасской развернула работу большая ярмарка - более 120 торговых точек: вятские сувениры, изделия мастеров народных художественных промыслов, игрушки и украшения ручной работы, изделия из дерева, натуральной кожи, камня, керамики и, конечно, продукты питания от вятских фермеров.

Вятская мастерская музыкальных инструментов продемонстрировала горожанам свирели и звучание этого народного инструмента, который выпускается в Кирове.

Организованы концерты творческих коллективов и презентация туристического потенциала районов Кировской области.

Как отметил руководитель Дирекции по организации 650-летия Кирова Алексей Чепцов, для кировчан и гостей областного центра подготовлена большая программа празднования юбилея.

А жительница Кирова Наталья Мышкина поделилась, что второй год подряд приходит на праздник туризма всей семьей.

"Поражает многообразие нашего региона, каждый раз узнаешь что-то новое для себя, а концертная программа – это настоящая жемчужина", - отметила кированка.

Праздник туризма продолжится и 19 мая. Кировчан и гостей города ждут мастер-классы, игры, викторины и другие активности и события.