Омские пляжи начинают готовить к открытию

С 1 июня начнут работать пять омских пляжей. Это «Кировский», «Советский», «Центральный-1» и «Центральный-2» (на обслуживании БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства») и «Первомайский» (содержит БУ г. Омска «Центр компетенции по вопросам городской среды»).

© Новый Омск

До начала лета на пляжи завезут чистый песок, а в течение сезона за территорией должны следить службы благоустройства, рассказали в мэрии.

«После спада уровня воды планируется проведение водолазного обследования и очистка дна акваторий, прилегающих к муниципальным пляжам. Заключены договоры с «Центром гигиены и эпидемиологии Омской области» на проведение необходимых лабораторных исследований», - сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Мэр отметил, что штат матросов-спасателей в количестве 24 человек укомплектован, перед стартом сезона все они пройдут специальное обучение. Годом ранее мэрия искала спасателей весь пляжный сезон.