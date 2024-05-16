Петербург получил более 40 миллионов рублей с курортного сбора

Более 40 миллионов рублей поступило в Фонд развития курортной инфраструктуры Петербурга чуть более чем за месяц после введения курортного сбора. Об этом рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников.

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С 1 апреля все туристы, проживающие более суток в отелях, гостиницах, хостелах Петербурга должны платить курортный сбор. Это уже сделали более 200 тысяч путешественников. Денежные средства будут направлены на сохранение, восстановление и развитие туристской инфраструктуры.

Как напомнил Алексей Корабельников, в 2024 году из этих средств будут профинансированы благоустройство пляжей «Ласковый» и «Дюны», реставрация Московских ворот и создание фонтана в Линейном парке, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге курортный сбор начал действовать с 1 апреля 2024 года. Как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, реакция туристов на курортный сбор в Северной столице оказалась острее, чем когда эксперимент проводили в Краснодарском и Ставропольском краях, передает Neva.Today.

Также депутат Александр Толмачев оценил возможность введения курортного сбора в Подмосковье.