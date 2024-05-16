Нижегородцы просят повысить стоимость проезда по канатке для туристов

Некоторые нижегородцы считают, что туристы должны платить больше за проезд по канатной дороге. Такую идею предложил один из местных жителей, оставивший комментарий под постом губернатора Глеба Никитина в социальных сетях.

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Николай М. считает, что цена для гостей города слишком низкая. Его комментарий уже собирает лайки, люди поддерживают эту идею.

Канатная дорога является туристическим аттракционом за 100 рублей. При этом внутри кабинок окна давно обшарпаны, — высказался он.

Мужчина предложил повысить цену. Нижегородец считает, что это поможет и кабинки привести в порядок, и развить борскую станцию, построив там торговый центр.

Напомним, что на днях нижегородка пожаловалась в Сети на туристов, которые оскорбили ее во время поездки на канатной дороге. Компания была недовольна, тем, что она подсела к ним в кабинку.