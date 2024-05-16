С 28 апреля по 1 мая Казань посетили 90 тыс. туристов

За майские праздники в Казанском кремле, с 28 апреля по 12 мая, побывали 275 тысяч туристов, что на 52% больше, чем за такой же период минувшего года.

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Этой информацией поделился Госкомитет Татарстана по туризму.

У туристов популярностью пользовались Великий Болгар (+42%), остров-град Свияжск (43%), Елабуга (+43%). Самый большой прирост туристов был в Тетюшах, где побывали 12,2 тысячи гостей. Это на 140% превышает прошлогодние показатели.

Кроме того, 28 апреля по 1 мая в Казани побывали девяносто тысяч туристов. Мэр города Ильсур Метшин сообщил, что эта цифра не кажется огромной.