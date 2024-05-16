Турпоток в Крым после открытия автодорожной части моста составил 39,8 млн человек

Турпоток в Крым в течение шести лет после открытия автодорожной части Крымского моста составил 39,8 млн человек. Регион стал одним из основных направлений отдыха для россиян, сообщили журналистам в пресс-службе Росавтодора.

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16 мая 2018 года было открыто движение по автодорожной части самого длинного моста в Европе - Крымского. Уникальное искусственное сооружение общей протяженностью 19 км соединило Керчь и Тамань.

"Крым стал одним из основных направлений для отдыха россиян, санаторно-курортные здравницы полуострова посещают сейчас жители всех регионов нашей страны. В течение шести лет после открытия автодорожной части моста турпоток в Крым составил 39,8 млн человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента открытия движения по автодорожной части моста в Крым и на Кубань проехало более 26,4 млн транспортных средств, из них почти 22,3 млн легковых автомобилей, а также более 302 тыс. автобусов.

"Завершение в 2018 году строительства автодорожной части Крымского моста многократно расширило возможности для развития полуострова, обеспечив устойчивые логистические цепочки для грузоперевозок и развития внутреннего туризма страны. На полуострове приступили к реализации национальных проектов, а также претворению в жизнь масштабной программы ремонта региональных и межмуниципальных дорог", - отмечается в сообщении.

В целях обеспечения безопасности при передвижении по Крымскому мосту все транспортные средства, водители, пассажиры и их багаж проходят процедуру досмотра, аналогичную проводимой в аэропортах. Досмотр проводится на специальных площадках, расположенных на автодорожных подходах к мосту.

"Ежедневно эксплуатирующие организации несут свою службу, чтобы обеспечить столь высокий транспортный поток безопасным и бесперебойным проездом. Все технические системы находятся в исключительном состоянии. Реагирование на дорожные ситуации осуществляется незамедлительно", - приводятся в сообщении слова начальника подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Тамань" Никиты Храпова.

Штатное функционирование мостового перехода обеспечивают более 200 сотрудников и 35 единиц дорожной техники. Работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий. Для проезда по Крымскому мосту допускаются легковые транспортные средства и рейсовые автобусы.

О Крымском мосте

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Длина железнодорожного моста составляет 18,1 км, автомобильного - 17 км. Автомобильная часть моста начала работать в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста открылось в декабре 2019 года, движение грузовых поездов - в июле 2020 года.