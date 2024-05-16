В России набирает обороты непривычный для отдыхающих вид туризма

В мире почти в 2,5 раза вырос спрос на яхтенный туризм. Самыми популярными направлениями традиционно считаются Турция, Сейшелы, ОАЭ и Таиланд. Примечательно, что и в России данный вид туризма начал активно приживаться.

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По информации Анны Носовой, директора территориальных проектов компании «Сила ветра», туристов привлекают путешествия по Белому и Японскому морям.

Спрос на яхтпутешествия в РФ за последнее время практически удвоился. Так, в текущем мае ожидается прирост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 60 %.

Как рассказал Хасан Хаджиев, президент Федерации парусного спорта Чеченской Республики, сейчас в России востребованы парусные регаты.

Проводится все больше спортивных мероприятий, основную популярность набирают состязания в классе спортивных яхт «МХ 700».

Также растет число запросов на проведение корпоративных яхтенных регат.

Концепция развития яхтенного туризма в России на период до 2030 года была принята еще в 2021 году.

В соответствии с ней планируется обновить имеющуюся инфраструктуру в уже существующих центрах яхтенного туризма, или создать новую.

Центрами яхтуризма должны стать Краснодарский и Приморский края, Крым и Севастополь, Москва, Санкт-Петербург.

Также развитие яхтенного туризма запланировано в ряде приволжских городов и в Магадане, пишет ratanews.ru.

Ранее сообщалось, что Сочи и Петербург испытывают дефицит парковочных мест для вернувшихся из-за рубежа яхт россиян.