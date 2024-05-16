Курорты Кубани резко нарастили турпоток во время майских праздников

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в майские праздники курорты Кубани приняли более 800 тысяч отдыхающих, что на 60% больше, чем в предыдущем году.

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Глава региона Вениамин Кондратьев отметил растущий интерес к отдыху на Кубани, особенно со стороны жителей соседних регионов, подчеркнув, что четверть прибывших гостей останавливались на один день.

По словам губернатора, власти активно работают над развитием туристической инфраструктуры и улучшением качества обслуживания. С начала года на Кубани открылись шесть новых отелей, и еще 35 гостиниц запланированы к открытию до конца года.

За время майских праздников в регионе функционировало около 3,7 тысяч объектов размещения из общего числа в 10,9 тысячи. Средняя заполняемость составила почти 72%.

Среди наиболее популярных направлений у туристов оказались Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, а также ряд других районов Краснодарского края, таких как Туапсинский, Апшеронский, Лабинский, Мостовский и Темрюкский.

В прошлом году на Кубани отдохнули 18,6 миллионов туристов, и в этом году ожидается привлечение 19 миллионов гостей, что свидетельствует о растущей популярности курортов региона.

Ранее бывший прокурор стал врио мэра Сочи, а также накануне в Анапе выпал крупный град.