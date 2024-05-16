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Турслет «Маевка» соберет около тысячи участников на Ставрополье

Всероссийский туристический слет «Маёвка. Больше, чем путешествие» открылся на Ставрополье. Он соберет порядка тысячи человек со всей страны, которые научатся проводить походы с полезной и воспитательной составляющей, составят планы на предстоящий походный сезон, а также обсудят развитие инфраструктуры походного туризма, сообщили журналистам в пресс-службе турслета.

Турслет «Маевка» соберет около тысячи участников на Ставрополье
© «Это Кавказ»
«Всероссийский туристический слет „Маёвка. Больше, чем путешествие“ соберет 1 000 походных участников. Региональные команды „Движения первых“ сформируют планы активностей по развитию походного движения и станут ядром его масштабирования во всех субъектах. „Маёвка“ откроет цикл образовательных мероприятий, которые позволят до конца года повести более 500 тысяч юных туристов в пешие путешествия и познакомить их с невероятной красотой нашей Родины», — отметил председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что участники мероприятия научатся проводить походы с полезной и воспитательной составляющей, составят планы на предстоящий походный сезон, обсудят развитие инфраструктуры походного туризма в регионах по национальному проекту «Молодежь и дети». В рамках слета «Маёвка» также состоится восхождение на горы Машук и Бештау с участием представителей государственной власти и проектных офисов по развитию молодежного туризма.

«Походный туризм — это возможность познакомиться с удивительными местами нашей страны, глубже понять историю и культуру регионов. Благодаря специалистам, занимающимся организацией туристических походов, мы можем способствовать культивированию любви, интереса и уважения к своей Родине у молодежи, дать им возможность узнать занимательные подробности, которые могли остаться незамеченными на уроках истории в школе. По этой причине очень важно подходить к вопросам организации походного туризма с особым вниманием. Разработка концепции качественных познавательных туров — одна из главных задач, которую ставит перед собой Центр знаний «Машук» в рамках проведения аналитической сессии для участников туристического слета «Маёвка», — сказал генеральный директор Центра знаний «Машук», заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков, чьи слова приводит пресс-служба.

Сообщается, что по итогам образовательной программы в Центре знаний «Машук» будет обучено более 50 наставников, которые разберут несколько важных кейсов. Среди них — неразвитая инфраструктура пешеходных троп, создание единых региональных центров притяжения для новых участников в походной деятельности. Результатом работы станет создание региональных команд по развитию походного туризма и определение годовых планов.

О слете

Всероссийский туристический слет «Маёвка. Больше, чем путешествие» пройдет в Пятигорске с 15 по 19 мая. Он объединит свыше 1 тысячи начинающих и опытных путешественников: это участники Движения первых, их наставники и родители, педагоги, студенты профильных направлений, представители региональных органов исполнительной власти и проектных офисов по развитию молодежного туризма, тематических НКО. Мероприятие проводится Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых» и программой Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Соорганизаторами выступают правительство Ставропольского края, администрация города Пятигорска и Северо-Кавказский федеральный университет.