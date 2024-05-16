На майские праздники Волгоградскую область посетили 205 тыс. туристов

Туристический поток в регионе на майские праздники за год вырос на 8%. В период весенних праздников Волгоградскую область посетили около 205 тыс. человек, а годом ранее здесь отдыхали 190 тыс. туристов.

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Как сообщили в регкомитете экономической политики и развития, Волгоградская область снова стала одним из наиболее востребованных направлений для путешествий в России. Загрузка гостиниц и других видов коллективных средств размещения на территории областного центра составила 98%, а по региону – 88%.

Волонтеры и региональный центр развития туризма помогал гостям Волгоградской области разобраться в навигации по городу и определиться с туристическими маршрутами. Наибольшее число туристов приехало в регион из Москвы и Московской области, Уфы, Иркутска, Норильска, Саратова, Белгорода, Сочи, Тамбова, Тольятти, Санкт-Петербурга и других российских городов.

Отметим, что различные туристические сервисы регулярно включают субъект в топ наиболее популярных направлений для отдыха.

Напомним, что губернатор Андрей Бочаров определил туризм как одну из точек роста экономики региона. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» улучшается инфраструктура, появляются турпродукты: гостям Волгоградской области доступны 285 маршрутов, из которых 174 проходят по территориям муниципалитетов, а 40 имеют патриотическую направленность.

С января по март этого года в регион приехало 226,2 тыс. туристов, что на 3% превышает прошлогодний показатель за аналогичный период.