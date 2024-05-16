Череповец и Махачкалу впервые свяжет прямой авиарейс

Авиакомпания «Северсталь» открывает новый маршрут, связывающий Махачкалу и Череповец прямым рейсом, сообщает пресс-служба махачкалинского аэропорта.

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Первый рейс запланирован на 30 мая текущего года, маршрут будет обслуживаться по четвергам на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Продолжительность перелета составит 4 часа 35 минут из Махачкалы в Череповец, а обратно — 3 часа 5 минут.

Ранее в Вологодской области стартовала губернаторская программа «Фасады», а также 19-27 июня в регионе в рамках международного фестиваля выступят театры из восьми городов СЗФО и творческие коллективы четырех вологодских театров.

До этого дорожный ремонт вологодские власти решили перевести полностью на систему аукционов.