Эксперты поделились мнениями об отелях со стандартом Muslim Friendly

Роскачество будет оценивать отели по соответствию принципам халяля для привлечения в страну туристов из мусульманских стран. Насколько это совместимо с обычными стандартами отелей и будут ли такие места дороже?

В России ждут исламских туристов. Роскачество начинает процесс сертификации отелей и ресторанов по стандарту Muslim Friendly. Для участвующих в программе отельеров и рестораторов ключевым станет «халяль». В жизни правоверного мусульманина этот термин означает «дозволенное» и касается почти любой сферы: пищи, одежды, парфюмерии, гигиены, развлечений, финансов, отношения к людям и так далее.

В России сертификацией по стандартам Muslim Friendly занимается орган «Роскачество-халяль». Как пишут «Известия», там совместно с муфтиятами российских регионов разработаны нормы, которые согласуются со стандартами более чем 30 стран, где такая система уже существует. В частности, по запросу гостя в номер отеля должны предоставить Коран, молитвенные коврики и другие религиозные атрибуты. В меню ресторана и мини-баре нельзя держать алкоголь. Как считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гарбар, введение Muslim Friendly логично и не должно привести к избирательному подорожанию:

— Сейчас мы переориентированы в другую сторону мира. Ожидание туристских посещений мусульманских стран есть, и довольно-таки надежно, поэтому мусульмане-туристы, приезжая из дома, где они привыкли к какому-то определенному образу религиозных обрядов и жизни, должны получить то же самое в другой стране, чтобы чувствовать себя комфортно и хотеть туда ехать. Поэтому Коран в гостиничном номере, ну а почему бы и нет? Вернее, это должно быть.

— Как думаете, как будет контролироваться соблюдение стандарта? О персонале более-менее понятно, но как у немусульманских постояльцев? Внешний вид женщин, например. Не приведет ли этот стандарт к тому, что в отелях будут находиться исключительно мусульмане?

— Вы знаете, мы же не единственная страна в мире, куда приезжают туристы-мусульмане. Я думаю, что во всех туристических центрах, городах, которые популярные и куда приезжают, это не вызывает никаких проблем.

— Предполагает ли стандарт более высокую цену размещения для таких клиентов?

— Ну это же дискриминация. Я думаю, что это нельзя делать. Заменить Библию на Коран? Что здесь может повысить цену?

Требования дружелюбного отношения к мусульманам в гостиницах, согласно мировому стандарту, распространяются лишь на часть номеров. По словам руководителя комитета по въездному туризму Ассоциации туроператоров России Александра Курносова, параметры Muslim Friendly напоминают недавно введенную дружественную программу для китайских туристов:

Александр Курносов, руководитель комитета по въездному туризму Ассоциации туроператоров России:

«На каком-то этапе эти отели будут наиболее востребованы именно среди мусульман. Такие перекосы вполне возможны. И такое бывало на гостиничном рынке, когда появлялись первые China Friendly и большая часть китайских туристов ехала именно в эти гостиницы. Но со временем эта ситуация рассасывалась, так как все больше и больше отелей, ресторанов вовлекались в эту программу и создавалось предложение, которое так или иначе удовлетворяло спрос. Думаю, что аналогично будет и с Muslim Friendly».

Небольшие, но решаемые проблемы введения мусульманского стандарта представляет обеспечение питания и раздельного купания, объясняет директор выставки «Умма форум» Амина Шабанова:

— Будет ли халяльное питание на те же завтраки, например, вот тут уже сложнее, конечно. Если отели готовы на это пойти, опять же меняется закупка мяса, а во всех остальных вариантах — нет, это недорого.

— Что касается отелей, где отдыхают с бассейном и прочее. Если будет разделение бассейна все-таки на мужскую и женскую зону, как это могло бы выглядеть и какое отношение вообще, в принципе, у людей другой религии, если они видят такие тонкости, прекрасные для мусульман?

— Обычно это дело не в разделении. Например, какие-то часы объявляются женскими, какие-то часы мужскими, а какие-то часы, например, смежными, если это семейные варианты, еще что-то, ну, кому это не принципиально. Есть уже ряд клубов, например светских абсолютно, потому что не всем женщинам приятно купаться с посторонними мужчинами, там ставят просто по времени. Ну, грубо говоря, с 12 до двух — это женские часы, а с трех до пяти, например, мужские часы. Опять же, в чем же тут сложность?

В сертификации по мусульманскому стандарту игроки рынка видят перспективу в виде увеличения туристического потока и прибыли, которая покроет необходимые предварительные затраты.