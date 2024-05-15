Россиян предупредили о подорожании отдыха в Алтайском крае

Цены на размещение в Алтайском крае летом 2024 года выросли на 13 процентов, а в горном Алтае — на 20 процентов. О подорожании отдыха в этом популярном у туристов регионе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным турагентства PEGAS Touristik, летом средняя стоимость одной ночи в отелях Республики Алтай составляет 9,3 тысячи рублей, а в Алтайском крае — 7,4 тысячи рублей.

В агентстве Fun & Sun отметили, что на 30-50 процентов повысилась и итоговая стоимость пакетных туров на Алтай из-за роста цен на перелеты.

Ранее Алтай вошел в список лучших направлений для отдыха с ребенком, по мнению специалистов сервиса «Яндекс. Путешествия». Отмечается, что там юных туристов ждут свежий воздух и природные достопримечательности.