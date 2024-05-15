В аэропорту российского города ввели ограничение полетов

В аэропорту Волгограда ввели ограничение полетов. Об этом РИА Новости сообщили в авиагавани российского города.

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Уточняется, что несколько рейсов на вылет и прилет задерживаются.

Telegram-канал Brief обратил внимание, что, по данным Flightradar, следующие мимо Волгограда самолеты облетают его стороной.

Позже в Росавиации подтвердили, что для обеспечения безопасности полетов в гавани вводились временные ограничения, которые действовали с 18:49 до 19:59 по московскому времени.

«С 20:00 аэропорт работает штатно, — добавил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко. — Уходов самолетов на запасные аэродромы не было».

Ранее сообщалось, что самолет «ИрАэро» сменил курс и сел в другом месте из-за больной пассажирки на борту. После приземления 63-летней женщине потребовалась реанимация.