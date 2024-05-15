Калининград попал в топ-10 городов, которые привлекают туристов с питомцами. Такие данные приводит сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ.

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Арендодатели берут дополнительную плату за проживание питомцев: 500-1000 рублей в день. Страховой залог при бронировании с животными также увеличен до 5-10 тысяч рублей. Однако даже при таких условиях только 28% всех арендодателей, зарегистрированных на ТВИЛ, разрешают размещение с животными.

Список самых популярных направлений для отдыха с питомцами в мае 2024 года возглавил Санкт-Петербург. На Северную столицу приходится 16% таких бронирований. Второе место занимает Сочи, а третье – Москва (7% и 6% соответственно). Калининград оказался на девятом месте.

Зеленоградск попал в топ-10 российских городов для путешествий с животными.