Фестиваль «Ленинградские мосты» пройдет в Санкт-Петербурге 23−25 августа

23, 24 и 25 августа в Петербурге можно будет посетить девятый музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты». Мероприятие реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

© Звук

Уже известна первая волна артистов: Илья Киреев «LEGENDARIUM LIVE», Женя Трофимов и «Комната культуры», passmurny, «Зимавсегда», Максим Свобода, Untone Chernov и ВИА «Пролетарское танго». Имена остальных музыкантов раскроют позже. Всего на фестивале ожидается 30 исполнителей.

Сценами для фестиваля станут три питерских моста — Банковский, Итальянский и Мало-Конюшенный.

© Фестиваль «Ленинградские мосты»

Выступить на «Ленинградских мостах» может даже начинающий артист. Для этого нужно пройти отбор в резиденции NEVA’zhno music lab, где участники посетят музыкальные квартирники, пройдут образовательную программу, прокачают навыки в студии и запишут собственный трек. Среди продюсеров и наставников резиденции и фестиваля музыканты, композиторы Антон Малинен, Виталий Ильин, Даниил Лыпко и Женя Трофимов. Они писали музыку для рекламных интеграций с Honda, Mazda, «Буше» и работали с Warner Universal Music, Sony BMG.

«Основной упор делаем на современную инди-поп-музыку, но на самом деле ограничений для нашего фестиваля, как и для наших музыкантов, нет. Мы готовы работать со всеми, кто разделяет наши ценности: любит музыку, хочет развивать индустрию в России и готов к экспериментам. Все финансовые расходы по проживанию и образовательной программе берем на себя», — Галина Прокшина, исполнительный продюсер фестиваля «Ленинградские мосты».

Кроме музыкальной части посетителей мероприятия ждет дополнительная культурная программа, которая пока держится в секрете. В прошлые годы проводились лекции об архитектуре, истории искусств вместе с Музеем мостов, джаз-дни, лекции музыкальных критиков.

Расписание отбора в резиденцию фестиваля можно посмотреть на его сайте.

Что такое HiFi-стриминг Звук, и как пользоваться всеми преимуществами его подписки

Пикник «Афиши» анонсировал вторую волну артистов

Центры тяжести: главные рок-фестивали России и мира в 2024 году

Куда поехать этим летом: главные музыкальные фестивали России и мира