Крым планирует принять на 10% туристов больше этим летом

Малый бизнес Крыма приготовил специальные предложения и интересные идеи для отпуска, чтобы «побороться» с Краснодарским краем, заявила НСН Наталия Стамбульникова.

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Малый бизнес Крыма ожидает увеличение притока гостей на 10% предстоящим летом, полуостров приготовил специальные предложения, скидки, интересные идеи для отпуска и готов «побороться» с Краснодарским краем, рассказала председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова в беседе с НСН.

После двухлетнего спада туристический рынок Крыма начал восстанавливаться, пишет «Коммерсант». Туроператоры ждут, что летом число путешественников вырастет на 20–60% год к году. Такой оптимизм основан на итогах майских праздников, во время которых полуостров посетило значительное число отдыхающих.

«Мы ожидаем прирост примерно в 10% от числа гостей прошлого года. Я представляю малый бизнес, резких скачков и увеличения брони на лето пока нет. Но это происходит постепенно, брони идут каждодневно. Мы наблюдаем, что по-прежнему очень короткая глубина бронирования, потому что люди не могут спланировать свою дорогу и точный день прибытия – едут через Крымский мост, сухопутные трассы, все зависит от пробок и так далее. В процентах 80% для малого бизнеса актуальна бронь на сегодня-завтра. Поэтому загрузку сможем оценить только в конце сентября», - рассказала она.

По ее словам, «неспокойные события» не заставляют туристов отказаться от отпуска в Крыму, отмена брони случается лишь в 10% случаев.

«Не могу сказать, что в прошлом году или сейчас повалились брони из-за неспокойных событий, активностей Украины, только какие-то точечные отмены. Отмен не более 10%. Людям в Крыму все нравится, малый бизнес напрямую общается с гостями. Сейчас, когда нет загрузки в 100%, нет «муравейников», здесь самый комфортный отдых. К нам активно приезжают гости с питомцами, таких объектов размещения становится все больше. Плюс сегодня очень много специальных предложений: раннее бронирование, бесплатный детский отдых, какие-то романтические истории. Такого запаса идей нет даже в Краснодарском крае», - отметила она.

Также Стамбульникова рассказала о высоком спросе на поездки в Крым в период майских праздников.

«На майские праздники особенно популярны были объекты на природе – усадьбы, коттеджи отдельные. Пока еще море было холодное, люди выезжали на шашлыки и выбирали горный Крым – Байдарская долина, Бельбекская долина. Там загрузка была приближена к 100%. Эта тенденция выдерживается уже четыре года», - заключила собеседница НСН.

Гостиницы и санатории Крыма поднимут цены с мая по сентябрь на 15-20%, заявил ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин «Радиоточке НСН».