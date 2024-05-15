Махачкалу и Череповец свяжут прямыми авиарейсами

Между Махачкалой и Череповцом с 30 мая запустят прямые авиарейсы. Перелеты будет выполнять компания «Северсталь».

«30 мая запускается прямое авиасообщение Махачкалы с Череповцом — крупным промышленным портом Вологодской области. Рейсы будут выполняться по четвергам на самолетах Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Северсталь», — сообщили в пресс-службе дагестанского аэропорта.

Согласно расписанию, из Махачкалы рейсы будут отправляться в 16:00 с прилетом в Череповец в 20:35, длительность полета составит 4 часа 35 минут. Вылет из Череповца предусмотрен в 11:55 с прибытием в аэропорт Махачкалы в 15:00, время полета — 3 часа 5 минут.

Билеты уже в продаже.

Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана — единственный аэропорт в Дагестане. В прошлом году он обслужил рекордное количество пассажиров — 2,8 миллиона человек, а за последние 10 лет пассажиропоток аэропорта увеличился в 6 раз.