В Прикамье оценили эффект от введения сбора с туристов

Почти год в Прикамье действует экологический сбор за посещение природных парков края, который ввели региональные власти. Чиновники подсчитали, сколько средств в прошлом году удалось получить от туристов и какие возникали нарушения во время реализации этого проекта. «ФедералПресс» узнал, какие места чаще всего посещали пермяки и гости региона, а также как эксперты оценивают эффект от введения туристического сбора.

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Нарушил – накажут рублем

По данным властей, в 2023 году сборы за туристические посещения трех природных парков Пермского края составили 1,5 млн рублей. В отношении девяти туристов, не оплативших сбор, составили протоколы, по которым пермякам выписали штрафы на 12 тысяч рублей. Отметим, что за другие нарушения туристов штрафовали чаще. Например, составили 114 протоколов на 336 тысяч рублей за разведение костров в неположенных местах, оставление мусора и так далее.

Посещение трех особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения, куда входят природный парк «Пермский», а также Колчимский (Помяненный) камень и Полюд, стало платным с 7 июля прошлого года. «Туристический сбор» составляет 100 рублей с человека на три дня. Сейчас штраф за посещение этих территорий без внесения платы составляет 3–4 тысячи рублей. При этом жители граничащих с парками населенных пунктов могут приезжать на природные объекты бесплатно. Кроме того, от платы освободили 25 льготных категорий посетителей ООПТ, а также волонтеров и участников экологических акций.

Когда вводился сбор, чиновники утверждали, что все полученные от туристов средства будут направлять на сохранение и развитие ООПТ, в том числе создание новой рекреационной инфраструктуры.

Без документа не пускают

Как рассказали «ФедералПресс» в краевом министерстве природы, основное нарушение – это отсутствие разрешений на посещение. При их оформлении выбирается одна из трех вышеназванных территорий: природный парк «Пермский», охраняемые ландшафты «Полюд (Полюдов) камень» и «Колчимский (Помяненный) камень». Самым посещаемым в прошлом году стал парк «Пермский».

В ведомстве пояснили, что собранные в прошлом году средства используются на благоустройство территорий: установку стоянок на берегах рек и эколого-просветительских аншлагов, лавочек и беседок, а также вывоз мусора с мест отдыха.

«Планы по благоустройству территорий строятся исходя из собранной от платы суммы, а также от размера выделенных субсидий», – сообщили в минприроды.

В министерстве добавили, что решение о включении новых мест в список территорий, где взимается плата за посещение, будет принимать краевое правительство.

Сила привычки и недостаток информации

По мнению гида по Пермскому краю Татьяны Закрутки, введение турсбора помогает региону развивать места притяжения туристов и облагораживать природные территории.

«Я очень положительно к этому отношусь, несмотря на то, что я сама вожу туристические группы достаточно часто и в целом это дополнительные расходы, – рассказывает Татьяна Закрутка. – Но считаю, что это все принесет большую пользу при условии, что деньги не израсходуют впустую, а потратят на облагораживание территорий».

Немалое количество разных штрафов, которые выписали пермякам в прошлом году при посещении ООПТ, она связывает с двумя причинами: во-первых, с незнанием и отсутствием информации, а во-вторых, с тем, что людям сложно принимать нововведения, как в случае со сбором.

«Они (туристы. – Прим. ред.) куда-то ходили бесплатно всю жизнь, а тут им приходится платить. То есть просто многие люди сопротивляются этому и не понимают, не видят, что эта мера сделана для улучшения. Может быть, эффект от этого сбора не так быстро проявится, как хотелось бы, но он точно будет. Надеюсь, что уже в ближайшее время увидим улучшения в местах притяжения туристов: беседки, лавочки, указатели и прочие различные вещи», – говорит Татьяна Закрутка.

К тому же, отмечает пермский гид, многие люди просто не знают, что сейчас вход платный. Поэтому по старой привычке едут в знакомые места и могут оказаться заложниками ситуации.

Она ссылается на свой опыт работы с туристами. Когда она говорит, что обязательно нужно заложить в бюджет плату за вход в природный парк, некоторые люди очень сильно удивляются: «Мы буквально два года назад ездили, ничего не было». Поэтому приходится объяснять.

Татьяна Закрутка обратила внимание на проблему включения новых объектов и маршрутов в список уже знакомых природных локаций.

«Сейчас у нас есть Каменный город, Усьвинские столбы и другие популярные объекты, которые в целом людям знакомы. Туда есть тропинки, но парк ведь на этом не заканчивается. Поток туристов в эти места очень большой. Поэтому, конечно, нужно расширяться и развивать природный парк, чтобы больше посетителей могли комфортно себя чувствовать. Например, дальше Усьвинских столбов есть прекрасное Большое бревно и Панорамный камень. Туда нужно делать тропинки. Поэтому в целом есть куда тратить деньги от сбора», – говорит эксперт.

По словам Татьяны Закрутки, расширение возможностей природного парка может привлечь больше туристов в один день на эту территорию. Например, по выходным в Каменном городе стоят десятки автобусов, сотни машин и очень много людей.

«Но при расширении парка он сможет стать свободнее. Это даст возможность гораздо большему количеству людей приехать и комфортно насладиться этой красотой», – резюмирует гид.

Четыре проблемы турсбора

Как рассказал «ФедералПресс» блогер-путешественник по Пермскому краю Макс Кудряшов, он поддерживает инициативу по введению туристического сбора на территории природного парка, потому что «без этого невозможно развитие его инфраструктуры и увеличение штатного расписания сотрудников». Это, в свою очередь, приведет к улучшению качества оказываемых услуг.

В то же время путешественник обратил внимание на слабые места, которые тормозят реализацию инициативы: информирование пермяков и гостей региона, мобильное приложение, качество связи в ООПТ и сами сотрудники парка, которые не отличаются от обычных туристов.

«Страдает информирование туристов по этому вопросу. По моему мнению, оно должно быть регулярным. Сейчас информирование проходит через основные ресурсы природных парков, но нужно привлекать к освещению этой темы федеральные СМИ, лидеров общественного мнения и использовать локальные новостные ресурсы в интернете. Сегодня сборы оплачивают в основном туроператоры, организующие поездки. А обычный турист, приезжающий на отдых, об этом узнает по факту или после посещения. Суммы сборов могли быть в два-три раза больше», – считает Макс Кудряшов.

Кроме этого, по мнению блогера, нужно доработать приложение по оплате, так как оно плохо адаптировано для мобильных устройств, а также решить вопрос с зоной покрытия сотовой связи на территориях природных парков, чтобы туристы могли оперативно вносить плату.

Путешественник обратил внимание и на то, что сотрудники парков почти ничем не отличаются от обычных туристов, и когда они предъявляют удостоверение, то не все туристы могут поверить в подлинность документов. Поэтому, помимо удостоверения, нужно разработать спецодежду с логотипами природного парка, полагает Кудряшов.

Также, по его мнению, плюсом станет обустройство на входной группе специальной будки контроля оплаты с возможностью рассчитаться по карте. В самих природных парках будет уместна организация выборочных проверок силами инспекторов. Выявленные нарушения блогер предложил освещать в СМИ.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, какие цели преследовали краевые власти при введении экологического сбора. Советуем прочитать, что по этому поводу говорит начальник управления минприроды Прикамья по охране окружающей среды Лев Третьяков – «Деньги – не самоцель: зачем в Прикамье ввели сбор с туристов и сколько он уже принес средств».