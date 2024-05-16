Новосибирские заводы впервые открыли свои проходные для туристов

В программе развития промышленного туризма готово участвовать уже тридцать новосибирских предприятий. Так, по словам заместителя министра экономического развития Новосибирской области Анны Павловой, программу готовят региональные минэкономразвития и минпромторг, к работе привлечены представители промышленности и туриндустрии. Все участники проходят профильное обучение с помощью Агентства стратегических инициатив.

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Пока предложено четыре туристических маршрута, которые будут "упакованы" в турпродукт. Каждый из них выстроен согласно "треугольнику академика Михаила Лаврентьева" и предполагает посещение объектов образования, науки и производства. Скорее всего, реализация программы начнется до конца года.

Руководитель региональной команды, председатель комитета по туризму и гостиничному бизнесу Союза "Торгово-промышленная палата Новосибирской области", гендиректор Сибирской академии туризма Ирина Беленок на круглом столе, состоявшемся в рамках форума сибирского гостеприимства "Дикоросы", отметила, что в Новосибирской области работают более сорока тысяч промышленных предприятий. Кроме того, Новосибирск является центром фундаментальных научных исследований и лидером в России по качеству и разнообразию образовательных программ.

В числе первых предприятий, примеривших на себя роль туристического объекта, выступили "Сибирское стекло" и Новосибирский завод светодиодных конструкций (НЗСК).

Якорный резидент индустриального парка "Экран" - "Сибстекло" - специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла. Предприятие стало частью маршрута "Стекольное путешествие: откуда берется прозрачность". На этом маршруте туристы также посетят Новосибирскую академию архитектуры и дизайна, познакомятся с витражами купеческой Сибири.

По словам генерального директора компании "Сибирское стекло" Антона Мора, экскурсию на предприятие назвали "Круговорот стекла в заводе". Она разработана в акселераторе по промышленному туризму, организованном АСИ при поддержке минпромторга РФ и нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Хрупкость, магия, прозрачность - такие ассоциации приходят на ум, когда речь заходит о стекле. Принято считать, что создают его мастера-волшебники, в руках которых при помощи стеклодувной трубки горячая аморфная масса превращается в произведение искусства. Однако в промышленных масштабах все выглядит иначе", - говорится в описании экскурсии.

Гостям продемонстрировали все этапы изготовления тарного стекла - как обрабатывают минеральные компоненты и стеклоотходы, загружают сырье в стекловаренную печь, формуют заготовки и выдувают стеклоизделия, а также как отжигают бутылки, наносят на них защитное покрытие, "отстреливают" бракованные, а годные паллетируют.

В стекольном комплексе завода экскурсанты смогли заглянуть внутрь стекловаренной печи и увидеть раскаленную стекломассу, напоминающую вулканическую лаву. Из зрелищных моментов - как из отрезанных огненных ярко-оранжевых капель стекломассы, похожих на метеоритный дождь, делают заготовки и выдувают стеклоизделия. Или как "горящие" бутылки двигаются по конвейеру - на это можно смотреть бесконечно.

Одна из задач такой экскурсии - просветительская. Например, на заводе рассказывают, как отслужившая свой срок банка из-под варенья превращается в новую бутылку для лимонада.

- На "Сибстекле" уже давно проводят экскурсии для организованных групп школьников, студентов и экоактивистов - всех, кто заинтересован в информации о влиянии работы предприятий на окружающую среду. Мы говорим о важности использования отходов стекла для производства тары - этот процесс сам по себе является красочным и зрелищным, а также знакомим с возможностями по снижению выбросов углекислого газа, - отмечает Антон Мор. - Мы хотим показать, что промышленные предприятия могут быть экологичными.

Еще один участник программы промышленного туризма - Новосибирский завод светодиодной продукции - включен в маршрут "Заряди свое будущее". Также здесь представлены завод резки металла, стрелочный завод и электромеханический колледж.

Маршрут посвящен изучению истории светотехники. Одним из основных стимулов для вступления в проект промышленного туризма для НЗСП стала профориентация молодого поколения.

- Мы открываемся для туристов с определенными целями. К нам периодически обращались школы, университеты, студенты для демонстрации современного производства. Это помогает повышать престиж рабочих профессий, потому что со-временные производства технологичны, автоматизированы. В том числе мы ведем работу с выпускницами детских домов, помогаем им найти работу и получать достойную оплату труда, потому что у этих профессий есть будущее, - рассказала управляющая завода Анастасия Горбулицкая.

По словам министра экономического развития региона Льва Решетникова, промышленный туризм - это один из элементов профориентации, так как ключевая аудитория - школьники и студенты. О необходимости вовлечь работодателей в учебный процесс говорит и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

- В качестве одной из мер популяризации профессий и ранней профориентации новосибирские предприятия и организации готовы более активно привлекать школьников на практику - как учебную, так и производственную, на экскурсии и даже более активно устраивать несовершеннолетних в летний период, - отметил глава региона.

Накопленный в стране опыт показывает, что экскурсии на промышленные предприятия интересны и востребованы. После защиты в мае соответствующие предложения появятся на турпортале Новосибирской области и вскоре билеты можно будет приобрести у туроператоров. Директор проектов дивизиона "Городская экономика" АСИ Ольга Шандуренко сообщила, что один из крупнейших туроператоров, специализирующихся на внутреннем туризме, заинтересовался всеми четырьмя маршрутами и намерен включить их в свою экскурсионную программу.

Прямая речь

Анна Павлова, замминистра экономического развития Новосибирской области: