С 24 мая из Кирова будут курсировать дополнительные поезда в направлении южных курортов

Новые маршруты пассажирских поездов предполагают следование из Кирова в сторону популярных курортов Краснодарского края. В пути путешествия предусмотрены остановки в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Саранске, Пензе и других пунктах.

© Runews24.ru

Первый из дополнительных поездов в 2024 году, №241/241, отправится из Кирова в Анапу в пятницу, 24 мая, в 21:49. Поезда будут курсировать каждые два дня. Еще один состав выйдет на маршрут из Кирова в Адлер в субботу, 25 мая, в 21:29. Расписание отправлений останется таким же: поезда будут следовать через день.

Жители Кирова имеют возможность приобрести билеты в кассах, на официальном веб-сайте ОАО "РЖД" или через мобильное приложение "РЖД Пассажирам". Подробную информацию можно получить по бесплатному телефону 88007750000.

Ранее стало известно, что территорию бывшего авиационного училища в Кирове завалили мусором, а также в Кирово-Чепецке водитель Honda не уступил дорогу мотоциклу Yamaha и устроил аварию.