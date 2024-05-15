Отдых под атаками беспилотников: стоит ли ехать в Крым в этом году

Число различных атак по Крыму со стороны Украины увеличилось в 2024 году. С самого начала спецоперации уже на протяжении двух лет турпоток в регион стремительно падает. «ФедералПресс» разобрался, насколько целесообразно отдыхать в Крыму в условиях СВО.

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По итогам 2021 года в Крыму был зафиксирован рекорд по турпотоку. За тот год полуостров посетило свыше 9,5 миллиона человек, что на 20 % больше, чем в предыдущем, 2020 году. Тогда глава Крыма Сергей Аксенов ставил амбициозные цели и планировал взять планку в 10 миллионов отдыхающих на 2022 год.

С началом спецоперации были закрыты аэропорты в Симферополе и Краснодаре, что значительно повлияло на число туристов. Свои акценты расставила и спецоперация. С затяжными боевыми действиями полуостров стал подвергаться атакам со стороны Украины. По итогам 2022 года в Крыму отдохнуло на 30 % меньше людей, чем в 2021 году. С 9,5 миллиона отдыхающих цифра упала до 6,5. Этот показатель даже меньше 2020 года, когда действовали строгие коронавирусные ограничения.

Оправдан ли рискованный отдых

Важным событием, повлиявшим на решение туристов о поездке, стали атаки на Крымский мост. Первая произошла 8 октября 2022 года. Переправа была подорвана с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой. Впервые с момента запуска движение на мосту было полностью перекрыто. В результате взрыва погибли пять человек.

Второй крупной атакой по мосту стал удар беспилотника 17 июля 2023 года. В результате него погибла супружеская пара и пострадала их дочь, которая осталось сиротой. В обоих случаях есть доказательства того, что организатором и исполнителем терактов является Киев.

В общей сложности Крым подвергался атакам со стороны Украины более ста раз с начала спецоперации. Большую часть из них составляют атаки беспилотников. Помимо этого, на территории полуострова несколько раз задерживали диверсионные группы, готовившие теракты против мирных жителей. Сотрудниками спецслужб были предотвращены попытки покушений на главу Крыма Сергея Аксенова и первых лиц регионального правительства.

В ближайшее время турпоток в Крыму может еще больше снизиться, поскольку Запад планирует еще более активно передавать боеприпасы для ударов со стороны Украины. Поэтому можно ожидать усиления ударов по Крыму в ближайшее время, считает публицист Роман Иноземцев.

«Думаю, посещение Крыма, особенно Севастополя и Евпатории, стало еще более рискованным, так как страны НАТО начали активно передавать Украине все более дальнобойное оружие, которое ВСУ часто использует для нанесения ударов по территории полуострова. К тому же не за горами и передача самолетов F-16, которые также будут носителями, в том числе крылатых ракет. Таким образом, я бы ожидал роста ударов по территории Крыма, что вряд ли скажется позитивно на турпотоке», – отметил эксперт.

Что будет дальше

Очевидно, что на сегодняшний день нет четких сроков окончания спецоперации. Но при ее окончании с России не снимут санкции, поэтому о поездках на Запад можно забыть на долгие годы. И здесь для Крыма есть позитивный момент: он по-прежнему останется главным местом для туристов после курортов Краснодарского края.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о развитии экономики региона на ближайшие десять лет. Руководитель региона отметил, что эти годы могут пройти в условиях спецоперации.

«Правительством Республики Крым планируется разработка программы развития экономики на ближайшее десятилетие с учетом СВО, проблем логистики и иных факторов», – заявил Аксенов.

На следующий день Британия, которая является одним из главных поставщиков оружия для Украины, официально объявила о том, что разрешает Киеву наносить удары по Крыму. Об этом сказал глава минобороны Британии Грант Шаппс.

«Как вы знаете, мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины», – заявил министр.

В ближайшее время количество людей, которые не рискнут ехать в Крым на отдых, может только увеличиться, считает журналист Андрей Кошик.