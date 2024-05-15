Разработан новый сертификат Muslim Friendly для отелей для мусульман

Российские отели смогут получить сертификат по стандарту Muslim Friendly, сообщают “Известия”. Орган аккредитации Роскачество-Халяль совместно с мусульманскими организациями разработал критерии, основанные на международных нормах.

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Как пояснили в Роскачестве, новый стандарт требует специальные коврики и другие принадлежности для молитвы в комнатах, а также предоставление Корана по требованию гостя. В мини-баре должен отсутствовать алкоголь. Норма может охватывать отдельные номера, чтобы объект размещения мог принимать гостей разных религий.

Внедрение стандарта поможет иностранным и российским туристам-мусульманам в выборе подходящей гостиницы, отметили в Роскачестве. В дальнейшем в ведомстве планируют создать специальный портал, где верующие смогут планировать свою поездку по России, пользуясь услугами только аккредитованных отелей, ресторанов и мероприятий.

Обсуждая информацию о новых нормах размещения, подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» отмечают: Россия – многонациональная страна, здесь живут люди разных конфессий, к тому же светская по конституции.

«Что за перекосы при формировании стратегии? Ведь есть другие верующие, а также неверующие, которые составляют большую часть населения. Будут ли учитываться их чувства?» «Ждем отели с номерами только для христиан».

Есть и другое мнение.

"Чего народ возмущается? Ну сделают людям уголок и коврики - пусть будет. В России очень много мусульман. Если хотите, обратитесь в РПЦ, пусть они продвинут номера с иконами".

Первые национальные стандарты халяль были разработаны еще в 2022 году. В действие их ввели с марта 2023-го. В ведомстве заявили, что сертификация по этой тематике будет затрагивать услуги турбизнеса, ресторанной и гостиничной сферы.

Ранее «Роскачество-Халяль» начал аттестовывать по стандарту Muslim Friendly организации, проводящие выставочные мероприятия. Основные критерии – соблюдение сотрудниками принципов халяль и дресс-кода. Кроме того, тема самого ивента не должна противоречить принципам исламской религии. Первый сертификат по этому стандарту в ноябре 2023 года получил фонд Росконгресс. Теперь эта организация сможет работать не только в России, но и в странах с преобладающим мусульманским населением, где такая сертификация обязательна.