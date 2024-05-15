В Татарстане два аэропорта возобновили работу после временных ограничений

Аэропорты Казани и Нижнекамска сегодня утром ненадолго приостановили работу. В воздушных гаванях ввели временные ограничения, сообщил телеграм-канал «Представитель Росавиации». Точной причины паузы сначала не назвали – только намекнули, что это нужно для обеспечения безопасности.

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Так, столица Татарстана не принимала и не отправляла самолеты с 07:27 до 09:40 утра по Москве. Запланированные рейсы в Санкт-Петербург, Москву и другие города задержали. Тем не менее аэропорт готовился к скорейшему восстановлению работы – так, пассажиры, вылетающие в Турцию и Египет, ждали открытия гавани прямо на бортах.

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О скором открытии говорило и то, что рейс N4 1406 из Душанбе кружил над поселками недалеко от Казани, а не брал курс на другой аэропорт.

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Точной причины приостановки работы, как и времени запуска аэропорта в столице Татарстана, не называли. Из-за этого перевозчик Smartavia отменил рейс из Санкт-Петербурга и обратно. Он должен был привезти пассажиров к 11:10 и забрать новую партию в 11:55.

Похожая ситуация сложилась в Нижнекамске. Он приостановил работу в 07:55. Рейсы в Шереметьево и Пулково, которые должны были отправиться в 09:45 и 10:45, перенесли на 12:20 и 12:30. Один из самолетов «Победы» отправляется из Санкт-Петербурга, но сможет ли его принять воздушная гавань Бегишева, пока вопрос.

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В 09:40 открыли аэропорт в Казани, а в 10:45 запустили Нижнекамск. За время приостановки работы на запасные аэродромы ушли два самолета. По данным телеграм-каналов, воздушные гавани закрывали из-за беспилотника, замеченного в Татарстане. Его сбили в районе села Верхний Услон, которое находится напротив Казани на другом берегу Волги.