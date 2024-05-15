Молодежный туризм назвали одним из самых перспективных для регионов Сибири
Как рассказала проректор СФУ по молодежной политике Екатерина Сидоренко, университет предоставляет более 200 мест для размещения участников программы студенческого туризма. Действуют три туристических маршрута, разработанных студентами вуза.
В этом году университет разрабатывает дополнительные программы активного туризма и планирует соединить его с научно-популярным.
По мнению Константина Малышева, замначальника отдела молодежного сотрудничества и туризма Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России, именно на территории СФО разработана пятая часть маршрутов научно-популярного туризма РФ.
По его словам, программа молодёжного и студенческого туризма - большой системный проект, функционирующий с 2021 года.
Он позволяет молодёжи останавливаться в кампусах университетов, знакомиться с вузами. Активный туризм включает представителей студенческих туристских клубов и направлен на развитие этого направления в университетах.
Для Красноярска, где проходил данный форум, молодежный туризм – одно из перспективных и важнейших направлений, получающих поддержку местных властей. Это в своем выступлении подчеркнула Юлия Филатова, замруководителя администрации губернатора Красноярского края.
В ходе форума участники занимались планировкой маршрутов научно-популярного туризма, узнали о технологиях продвижения турпродуктов в этом сегменте.
Ребята погрузились в вопросы развития экосистемы молодёжного и студенческого туризма, познакомились с технологиями медиапродвижения молодёжных и студенческих программ, пишет 1line.info.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае стартует промышленный туризм.