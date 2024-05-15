На главной площади Екатеринбурга в разгар поста устроят фестиваль еды

Организаторы раскрыли детали нового фестиваля еды «Жизнь на колесах», который пройдет в июле в центре Екатеринбурга. Он будет посвящен кулинарии и путешествиям, говорится в сегодняшнем пресс-релизе.

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«В рамках фестиваля «Жизнь на колесах» состоятся презентации туристических маршрутов по Уралу, глэмпингов и баз отдыха, а также «домов на колесах» – автомобилей, оборудованных под длительные путешествия», – рассказали организаторы.

Директором фестиваля стала Наталия Черепанова, которая в свое время руководила издательствами «Атмосфера» и «Панорама», выпускавшими екатеринбургский «глянец». В последние годы она организует фестиваль барбекю, который тоже проходит в центре уральской столицы. Обоим мероприятиям покровительствует департамент по развитию туризма Свердловской области, что явно сказалось на программе «Жизни на колесах».

Организаторы обещают, что площадь 1905 года заполнят фудтраки с едой разных народов, а шеф-повара «научат горожан готовить необычные блюда для пикников». Также в программе – встречи с путешественниками и блогерами.

Пройдет фестиваль с 5 по 7 июля – примечательно, что православные екатеринбуржцы в это время будут соблюдать Петров пост.

«ФедералПресс» напоминает, что в прошлом году фестиваль барбекю, который традиционно проходит в июне, перенесли на месяц из-за лесных пожаров в Свердловской области.