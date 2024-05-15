Аналитики назвали дешевые авианаправления для жителей ЯНАО в начале лета

Для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа в июне самыми дешевыми авианаправлениями стали Тобольск, Красноярск и Горно-Алтайск. В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что билет в одну сторону обойдется в среднем от 7 000 до 10 000 рублей.

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«Жителям ЯНАО в июне выгоднее всего лететь в Тобольск — билет в одну сторону стоит около 7 000 рублей. В 7 500 рублей обойдется перелет в Красноярск, за 10 000 рублей можно отправиться в Горно-Алтайск», — сообщили аналитики сервиса.

Санкт-Петербург и Самара замыкают список самых дешевых внутренних авианаправлений для ямальцев в начале лета. Стоимость полета в города составит 12 000 — 13 000 рублей.

За границу в июне жители ЯНАО недорого могут улететь в Гомель (Белоруссия) — 18 000 рублей за билет. За 19 000 рублей можно добраться до Оша (Киргизия). Почти одинаково, или около 20 000 рублей, стоят перелеты в Ташкент (Узбекистан), Бишкек (Кыргызстан) и Душанбе (Таджикистан).

Для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа на майские праздники в 2024 года самыми дешевыми авианаправлениями стали Тобольск, Салехард и Красноярск. Билет в одну сторону стоил в среднем от 7 800 до 9 600 рублей. Самыми популярными направления для ямальцев в праздники стали Москва и Тюмень.