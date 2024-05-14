Эксперт рассказал о пользе эковолонтерства в Арктике для туризма

Экологическое волонтерство на арктических территориях позволяет привить туристам, посещающим Мурманскую область, более бережное и внимательное отношение к северной природе. Такое мнение высказала ТАСС заместитель директора АНО "Центр социальных проектов Печенгского округа "Вторая школа" Наталья Сидорина - организатор волонтерского кампуса в поселке Никель в Заполярье.

"Каждый год мы проводим волонтерский кампус в Никеле, куда съезжаются эковолонтеры со всей России. Ребят с юга мы стараемся более детально знакомить с Арктикой, потому что для них это что-то недосягаемое. Очень важно, что волонтерский кампус позволяет формировать именно сознательный туризм. Эковолонтеры, которые после прохождения нашего кампуса приезжают в Арктику, в частности в Мурманскую область, в качестве туристов уже четко понимают, что арктическая природа не может восстановиться так же легко, как делает это в более южных широтах", - сказала Сидорина.

Она добавила, что посетившие Арктику эковолонтеры впоследствии прививают более ответственное отношение к природе своим друзьям и родственникам.

"Это уже совсем другие туристы - более сознательные ребята, которые возвращаются к нам семьями с осознанным подходом. Они уже не выбросят мусор, который собирали же своими руками, понимая, что природа Арктики просто неспособна "переварить", например, выброшенные бумажки. Они не просто не разлагаются, а замерзают и хранятся до следующего сезона, снова замерзают и хранятся, и так до бесконечности", - подчеркнула Сидорина.

Волонтерский кампус пройдет в граничащем с Норвегией поселке Никель с 23 июля по 4 августа уже в четвертый раз. В его рамках эковолонтеры проведут уборку городских пространств, в том числе и проходящей в городской черте реке Колосйоки. Событие вызывает большой интерес среди волонтеров по всей России. "У нас каждый год порядка 200 заявок, и конкурс - 7 человек на место. Участникам из других регионов мы оплачиваем дорогу, проживание и питание. Жителям Печенгского округа, от которых каждый год видим большой отклик, тоже предоставляем питание. Но главное, что всех обеспечиваем необходимым инвентарем и экипировкой", - заключила Сидорина.

Организаторы волонтерского кампуса считают, что это современный способ привлечь внимание к проблеме нехватки современных мест для занятия спортом и отдыха в Никеле. Главными целями проекта являются объединение идейных людей вокруг общей цели - сделать территории в Никеле и вокруг него точкой притяжения для местных жителей и туристов, дав постиндустриальную жизнь промышленному поселку.

О поселке Никель

Поселок Никель в Мурманской области расположен в Печенгском округе Мурманской области в 7 км от границы с Норвегией и порядка 200 км к северо-западу от Мурманска. В 2020 году ПАО "ГМК "Норильский никель", чьи мощности расположены на территории округа, остановил плавильный цех в Никеле - самое старое производство компании. Его остановка - часть комплексной экологической программы "Норникеля", призванной существенно сократить воздействие на окружающую среду на всех производственных площадках.