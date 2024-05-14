Туристы стали чаще выбирать четырех- и пятизвездочные отели в Крыму

У российских туристов чаще возникает идея отдохнуть в Крыму. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, период активного бронирования составляет 120 суток, а объемы выросли на 50% по сравнению с июнем – августом прошлого года.

«Туристы активно заказывают отели с хорошо развитой курортной инфраструктурой, подходящие для семейного отдыха, санатории с широким спектром лечебных программ», – рассказал Сергей Аксенов.

Тот факт, что спрос оживился, подтверждают и отельеры.

«Глубина и темпы бронирования действительно выросли в начале года в среднем на 35–40% относительно прошлого сезона. Но постепенно темпы продаж снижаются, и рост замедлился до 25–30%», – рассказала TourDom.ru генеральный директор гостиничного оператора «УК Визант Групп» Нелли Шатова.

По ее словам, на положительную динамику в этом сезоне повлияло несколько факторов: увеличение глубины продаж железнодорожных билетов в Крым с 45 до 90 суток (год назад период заказа был сокращен из-за ремонтных работ на Центральном железнодорожном узле), более низкие цены на проживание, чем на курортах Краснодарского края, перегруженность краснодарских курортов. Еще одна причина, как отметила Нелли Шатова, в «большей стабильности, чем в прошлом году»: «Люди не боятся планировать».

По оценке председателя межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталии Стамбульниковой, в особенной степени вырос спрос на четырех- и пятизвездочные отели – их на полуострове мало, конкуренция между ними высокая.

«Итоги сезона подведем в конце сентября, но сейчас можно сказать, что активность туристов действительно выросла, в основном это касается “звездных” объектов. В малых гостевых домах особенного всплеска нет, но тоже потихоньку объемы бронирований растут», – сказала Наталия Стамбульникова.

Она отметила, что спрос неравномерен: на южном берегу Крыма он традиционно выше, чем на западе и в восточной части полуострова.

Добавим, что на майские праздники Крым, по словам Сергея Аксенова, посетили 266,7 тыс. туристов – на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Туристов принимали около 350 средств размещения, средняя загрузка превысила 50%, а крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100%.