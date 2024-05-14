Стало известно, туристы из какой страны чаще выбирают Россию для путешествий

По итогам первого квартала Россию посетили 218,8 тыс. иностранцев. Почти половина туристов прибыли из Китая, сообщает АТОР.

Согласно данным Погранслужбы РФ, за январь — март в Россию с целью визита въехали 99 тыс. китайцев.

КНР вернула себе статус лидера по поставкам туристов в Россию в конце 2023 года и продолжает его удерживать. Турпоток по направлению активно восстанавливается, однако все еще уступает доковидным показателям. Так, в первом квартале 2019 года РФ посетили 163,4 тыс. китайцев.

На втором месте по числу въездов в Россию в январе — марте 2024 года оказались жители Туркмении (15,9 тыс.). Тройку лидеров замыкают путешественники из Турции с 12,5 тыс. визитов с туристическими целями.

В топ-5 стран-поставщиков туристов в РФ по результатам первых трех месяцев также вошли Германия (8,4 тыс. визитов) и ОАЭ (7,3 тыс. визитов).

В этом году эксперты прогнозируют рост иностранного турпотока в 3-4 раза по сравнению с 2023 годом. Период с января по март традиционно является низким туристическим сезоном для России. Пик приходится на май — сентябрь.