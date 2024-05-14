Беглов предложил сделать Петербург самым популярным у туристов городом в России

Санкт-Петербург должен стать лидером по турпотоку в России. У города есть для этого все возможности и достаточный потенциал. Об этом в отчетном заявлении перед Заксобранием сообщил губернатор Александр Беглов.

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По его словам, в настоящий момент реализуется семь инвестиционных проектов, которые обеспечат Северную столицу дополнительными гостиничными номерами даже в высокий сезон. При этом предложения на рынке должны удовлетворять потребности и бюджетных туристов, не готовых тратить на отдых большие деньги.

Новой точкой роста экономики также станет круглогодичный морской курорт «Санкт-Петербург Марина», который будет построен на площадке «Горская» и сможет принимать до 1,3 млн туристов в год. Проект является частью федеральной программы «Пять морей» и включает бассейн, водные аттракционы, пляжи, парковые зоны и другие удобства.

Кроме того, власти планируют развивать и транспортные возможности города. Так, аэродром «Левашово» будет способствовать развитию туризма в северо-приморской части Петербурга. В свою очередь, ветку метро планируется протянуть до аэропорта Пулково и далее до новых жилых кварталов Пушкинского района.

Напомним, 28 марта Владимир Путин в ходе совещания отметил, что сейчас Петербург находится лишь на третьем месте по популярности у туристов. В лидерах Москва и Краснодарский край. Президент РФ подчеркнул, что привлекательность Северной столицы необходимо повышать, так как у города большой туристический потенциал. В ответ губернатор пообещал исправить ситуацию и, судя по всему, приступил к усердной работе.