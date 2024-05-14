К 320-летию Кронштадта запланировали фестиваль кузнецов, концерты и флотскую кухню

Масштабный международный кузнечный арт-фестиваль и концерты пройдут 18 мая в Кронштадте к 320-летию города воинской славы. Кроме того, в этом году впервые представят традиционную флотскую кухню, сообщил глава администрации Кронштадтcкого района Андрей Кононов на пресс-конференции в ТАСС.

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"Концертные мероприятия, праздничные будут проходить. И есть некоторые уникальные мероприятия, которые мы будем проводить впервые. Например, будет представлена традиционная флотская кухня. И макароны по-флотски мы будем раздавать всем желающим на территории парка "Патриот". Пройдет глобальный, громаднейший фестиваль, Кронштадтский фестиваль кузнецов, куда съезжаются все кузнецы Российской Федерации", - рассказал он.

Кононов отметил, что на город украсят к празднику, также подготовлена сувенирная продукция. В полдень 17 мая с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости Петербурга запланирован праздничный выстрел. Там соберутся делегации из ветеранов, почетных жителей города Кронштадта, просто жителей, представителей бизнеса. Праздник 18 мая начнется с торжественного возложения цветов к памятнику Петру I.

О туристах

В 2024 году в Кронштадте ждут увеличения туристического потока. В 2022 году город посетили 2 млн туристов, в 2023 году - 4,75 млн.

"В этом году усилили морскую составляющую, и метеоры с июня месяца будут заниматься транспортными маршрутами в Кронштадт из Петербурга и назад, строго по расписанию, у нас, по-моему, семь рейсов в день намечено водного транспорта", - рассказал Кононов.

Глава администрации района подчеркнул, что добираться на остров Котлин по суше сложнее. Сильно увеличить транспортные потоки автобусами из города не получится, так как образуются пробки. Вопрос заторов позволит решить реконструкция дорожно-транспортной и уличной сети, а также современная транспортная развязка с кольцевой автодорогой, которую строят к 2025 году. Всего будет создано 10 обособленных съездов.

"С 17 числа вводим первый экологический маршрут. Это электробусы такие, их пока два у нас, но это делают инвесторы. Они будут забирать и развозить наших прибывающих туристов, в том числе и на экскурсии", - заключил Кононов.

О Кронштадте

Петр Великий основал город-крепость-порт на острове Котлин в 1704 году для защиты Санкт-Петербурга от шведов со стороны Балтийского моря. Кронштадт является родиной российского военно-морского флота. В этом городе было сделано более 300 научных открытий и изобретений, например, именно там Попов изобрел радио. Военный город, где располагалась база военно-морского флота, лишь в 1996 году был открыт для свободного посещения.