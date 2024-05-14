Туризм свяжет Ульяновскую область с Калининградской

Ульяновская и Калининградская области договорились наращивать сотрудничество в сфере туризма. 12-13 мая состоялся визит делегации региона под руководством Губернатора Алексея Русских в Калининград с целью презентации туристического потенциала, обмена опытом и налаживания двухстороннего взаимодействия.

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В состав делегации вошли представители туриндустрии: операторы и агенты, представители АО "Ульяновсккурорт", индивидуальные предприниматели.

"У наших регионов большие перспективы сотрудничества в сфере туризма. В августе прошлого года мы открыли прямой рейс из Ульяновска в Калининград. Он имеет практически 100% загруженность. В этом году субсидирование рейса продолжилось. Будем сотрудничать и в сфере культурного обмена. В рамках федерального проекта "Большие гастроли" в июне Ульяновский драматический театр будет в Калининграде. В ответ ждем Калининградский театр в Ульяновске", - отметил Алексей Русских.

Представители региональной туриндустрии презентовали продукты санаторно-курортного лечения, семейные туры для отдыха. Так, курорт "Ундоры" входит в список 18 уникальных санаториев России. Это единственный курорт страны, где используются воды с высоким содержанием органических веществ. Также рекомендованы к посещению термальные комплексы и открытые бассейны.

В регионе почти 20 объектов с открытыми летними бассейнами, два круглододичных подогреваемых бассейна и один из лучших аквапарков в Приволжье. Для любителей эко-отдыха действуют более 40 глэмпингов и кемпингов.

В ходе визита достигнута договорённость о проведении рекламного информационного тура для операторов Калининградской области в июне 2024 года.

Как отметил директор Агентства по туризму региона Денис Ильин, на сегодня гости из Калининграда могут добраться до Ульяновска не только самолетом, но и поездом или водным транспортом, в том числе в рамках реализации проекта "Великий Волжский путь".

"Действует прямой авиарейс дважды в неделю. Железнодорожным транспортом в Ульяновск можно добраться через столицу, ежедневно курсирует двухэтажный фирменный поезд. По Волге в летний период у нам ходят "Метеоры" из Казани, Чебоксар, Нижнего Новгорода", - добавил Денис Ильин.

Напомним, в марте 2023 года в преддверии запуска прямого авиасообщения на площадке Международной выставки "Интурмаркет-2023" между Агентством по туризму Ульяновской области и Туристским информационным центром Калининградской области заключено соглашение о сотрудничестве. Достигнута договоренность по созданию благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма, формирования позитивного туристского имиджа регионов.

Кроме того, в рамках визита в Калининград губернатор Алексей Русских и члены делегации Ульяновской области возложили цветы к памятнику "1200 гвардейцам". Мемориал является братской могилой и памятником воинам 11-й гвардейской армии, погибшим при штурме Кенигсберга.

Делегация также посетила Музей "Форт №5" - памятник оборонительного зодчества и военно-исторический мемориальный комплекс, один из 15 фортов, которые располагались по периметру кольцевой дороги вокруг Кенигсберга. Форт входил в полосу боевых действий 54-го стрелкового корпуса 43-й армии.