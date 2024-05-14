Инди-звезды и культовые рэперы выступят на фестивале "Пикник "Афиши"

Фестиваль "Пикник "Афиши" объявил вторую волну артистов, среди исполнителей Дельфин, "Буерак" и другие, сообщили ТАСС в PR-службе проекта.

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"Во второй части анонсированных артистов - легенды "Пикника "Афиши", Инди-звезды и культовые рэперы. 3 августа на площадку "Пикника" в Москве вернутся герои "Афиши" "десятых" - Pompeya (выступали в 2010 и 2012 годах). Здесь же выступит новосибирская инди-группа "Буерак". Therr Maitz станет хедлайнером юбилейного "Пикника". Друг "Афиши" Антон Беляев вернется на фестиваль спустя 10 лет с авторским проектом LAB. Суть шоу - показать новое звучание известных композиций. Вместе с оркестром, хором и приглашенными артистами LAB раскрывает всю магию музыки прямо на сцене. 4 августа выступит Найк Борзов", - рассказали в PR-службе.

В первой волне артистов "Пикника" уже объявлены Feduk, Boulevard Depo, Хаски, KУOK, "Базар", Tim Aminov, масло черного тмина и другие исполнители.

Предыдущий "Пикник "Афиши" состоялся в Москве в 2019 году. В разные годы на сцену фестиваля выходили Kasabian, Blur, Suede, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, Franz Ferdinand, "Ленинград", "Мумий Тролль" и многие другие.